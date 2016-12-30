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29 Декабря 2016 15:01

Кадровые решения Главы государства

Соответствующее кадровое решение сегодня принял Глава государства Александр Лукашенко. Василий Жарко прошел путь от врача-интерна Брестской областной детской больницы до министра здравоохранения. На последней должности Василий Жарко проработал 10 лет. Глава государства признался, что на должность вице-премьера претендовало 7 человек. И сегодня же Госпогранкомитет обрел нового руководителя. Им стал генерал-майор Анатолий Лаппо. До назначения он был заместителем недавно ушедшего в отставку Леонида Мальцева. Подробности кадрового дня у Президента в наших следующих выпусках.