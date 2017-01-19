Итоги визита Президента Беларуси в Египет и Судан

18 Января 2017 21:01

Подписанные контракты на суммы, соизмеримые с годовым товарооборотом. И договоренности о дальнейшей взаимовыгодной работе на международном дипломатическом поле. Так выглядят первые итоги официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет и Судан. Совместные проекты намечены в сферах производства, высоких технологий, наполнен портфель инвестиций. Как отмечают аналитики, сегодня отношения между странами выходят далеко за пределы просто торговых. Об африканском турне и течении нильского визита - наш политический обозреватель Глеб Лавров.

Большое дело - как большая река. В любой малой капле разлит потенциал мощи потока, в каждом питающем ручье - уже обещание силы неудержимого течения. Реки определяют берега. Будь-то Хуанхе, Миссисипи, Волга или наш Батька-Неман. Будь то Река жизни, артерия, в которой бьется пульс всей Африки - Великий и Вечный и вечно новый Нил.

Источником жизни эту реку на всей ее длине на многих языках зовут неспроста. Века и века воды Нила несли плодородие и богатство усердным своим побережникам. Не представить без нее карту цивилизации с самых древнейших времен. Европейцы от древних греков и позже в средние, новые времена - все пробовали прийти сюда. Африку от Каира до Кейптауна английской видела во снах империя, над которой никогда не заходило солнце. Но в зените прошлого века проснулась ото сна сама Африка. Символом возрождения стала Асуанская плотина на Ниле. МАЗы и БелАЗы, цемент Красносельского завода - все это шло тогда потоком из Беларуси на юг.

Так преодолен важный порог. Но человечество, не избегшее и на Западе прошлых трансграничных своих проблем, шагнуло в новое тысячелетие, к новым вызовам. И вот уже этот, текущий, как Нил, век может и должен стать веком новых решений и новых больших, как реки, общих задач и дел.

Установить максимально оживленные контакты со странами Реки жизни был призван этот, знаковый, визит нашего Президента. Определено: с египетской земли наши товары будут выходить на огромный и, пожалуй, самый незаполненный, открытый, жаждущий рынок мира - африканский. Потому и определяющим наравне с политическим общением лидеров стран стал форум, на котором общались бизнесмены. Итог интенсивного однодневного диалога представителей пятисот компаний: сумма контрактов, соизмеримая с годовым товарооборотом. И вновь, как во времена прорывного сотрудничества в Асуане, белорусская техника готова выйти на орошенные нильскими водами поля, до самых дальних горизонтов сотрудничества и пространства. Но не только. Закрытых тем и сфер в совместной работе нет. И это вместе с подтверждением неизменной взаимной поддержки на полях дипломатии. Египет как страна - основатель Движения неприсоединения, и Беларусь как европейский участник этой глобальной инициативы, не раз объединяли голоса. И они звучали, как воды, громче и сильнее.

Нескончаемы, как сами воды Нила, возможности для совместной работы с государствами на берегах большой реки. Традиционное сельское хозяйство этих мест, как земля влаги, ищет надежных промышленных машин и технологий. А фармацевтика и нефть - вот те высокотехнологичные отрасли, где Минск и Хартум также могут и готовы и, как стало ясно в эти дни, будут работать сообща. Беларусь и Судан вместе определят течение времени.

Как итог второй, суданской, части африканского визита - контракты, даже перекрывающие размер товарооборота. Но большое дело, помните, как большая река. Оно не прекращается внезапно. Каждый общий проект обещает новый, а все принятые решения, как притоки, формируют единый полноводный поток, что дает жизнь всем берегам.

После таких четких слов очевидно: заметная свежая струя в отношениях Беларуси и государств Нильского бассейна не то, что уйдет водой в песок. Но для этого надо не ждать у реки погоды, а работать сразу и сообща.