Итоги первых переговоров Президента Беларуси на масштабном саммите в Пекине

14 Мая 2017 15:02

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия форума "Один пояс и один путь" в Пекине.

На саммит прибыли лидеры 29 стран и делегации из 130 государств. Александр Лукашенко как Президент страны, которая одной из первых в Европе поддержала глобальную инициативу Китая и предоставила максимальный режим благоприятствования новому Шелковому пути, здесь гость особый. Многие отметили, что в зал конгрессов Президент Беларуси зашел вместе с лидером Китая одним из первых. Беларусь выделяет и статус стратегического всестороннего партнерства с КНР, и уже строящийся индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Китай увеличит финансовую поддержку инициативы "Один пояс и один путь", направив дополнительно свыше 100 миллиардов юаней в фонд Шелкового пути. Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая расширят особые кредитные линии еще на примерно 250 миллиардов юаней на инфраструктурные проекты, развитие производств и сферы финансов".

В первой части форума организаторы максимально подчеркнули глобальность инициативы. Выступили от Европы Чехия и Греция, от Латинской Америки - Чили, от Африки - Эфиопия, от Азии - Турция и Пакистан.

Направление Исламабад для Беларуси относительно новое, но тем амбициознее задачи. Дорожная карта выработана, сегодня время контролировать ее реальное наполнение и исполнение. Результаты уже есть: после официального визита Президента в октябре прошлого года в Пакистан белорусский экспорт удвоился. А в конце лета ждем второй визит премьер-министра Пакистана в Беларусь. Повестку на высшем уровне сегодня обсуждали на форуме.

Наваз Шариф, Премьер-министр Пакистана:

"Я рад в очередной раз встретиться с вами, господин Президент, а последний визит в белорусскую столицу вызывает у меня только самые теплые воспоминания. За очень короткий промежуток времени нам удалось поднять уровень взаимоотношений Беларуси и Пакистана на очень высокий уровень. Безусловно, таких темпов мы достигли благодаря нашим личным отношениям. Вы являетесь фундаментом данных отношений, и мы можем по праву этим гордиться".

К слову, ключевые инициативы для нового миропорядка и развитие инициативы "Один пояс и один путь" Президент Беларуси Александр Лукашенко представит на форуме в основной рабочий день - завтра. Тогда продолжатся и двусторонние встречи на высшем уровне, в том числе с гигантами китайского бизнеса.