Президент
1 Марта 2017 19:00
Итоги двух раундов переговоров главы государств подвели на встрече с представителями СМИ
Александр Лукашенко отметил, что любой белорусский опыт и знания, которые могут пригодиться партнеру, в нашей стране готовы предоставить. Уже после брифинга - по традиции - Президент Грузии посадил на аллее Почетных гостей возле Дворца Независимости ель. Завтра запланированы встречи в правительстве и парламенте, а также посещение одного из вузов столицы.
Большой репортаж основного дня официального визита Президента Грузии в Беларусь смотрите сегодня в "Панораме".
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