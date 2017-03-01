Итоги двух раундов переговоров главы государств подвели на встрече с представителями СМИ

1 Марта 2017 19:00

Александр Лукашенко отметил, что любой белорусский опыт и знания, которые могут пригодиться партнеру, в нашей стране готовы предоставить. Уже после брифинга - по традиции - Президент Грузии посадил на аллее Почетных гостей возле Дворца Независимости ель. Завтра запланированы встречи в правительстве и парламенте, а также посещение одного из вузов столицы.

Большой репортаж основного дня официального визита Президента Грузии в Беларусь смотрите сегодня в "Панораме".