Использование лесных ресурсов Беларуси стало темой большой дискуссии во Дворце Независимости

24 Января 2017 12:02

Президент сегодня заслушал доклад об экспорте круглых лесоматериалов. С января прошлого года указом Главы государства введен запрет поставок за рубеж необработанной древесины. Исключение составляют лишь форс-мажорные обстоятельства, например, массовый вал деревьев из-за урагана. В 2016-м и первой половине этого года Минлесхоз получил разрешение экспортировать 4 миллиона кубометров сырья. Это распиленные бревна, в том числе и лес, поваленный июльскими ураганами. В стране наблюдается профицит сырья. В прошлом году заготовлен рекордный объем - 21 млн кубометров. Из-за того, что некоторые предприятия концерна “Беллесбумпром” не загружены, так как находятся в стадии модернизации, правительство предлагает продлить действие квот. Экспорт леса не рассматривается как самоцель. Основная задача, по-прежнему, в обеспечении сырьем внутреннего рынка и как следствие - выпуска экспортоориентированной продукции.

Подробности совещания у Главы государства смотрите в нашем следующем выпуске.