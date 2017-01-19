19 Января 2017 12:00

Исключить чрезмерную бюрократию и убрать административные барьеры при предоставлении земельных участков. Такую задачу сегодня поставил Президент Беларуси на совещании по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Правила, которые регулируют все действия с земельными наделами, действуют с 2008 года. Существует отдельный указ Главы государства. За это время наработана правоприменительная практика, внедрены новые технологии. Правительство подготовило предложения по оптимизации процесса изъятия и предоставления участков для различных целей - от строительства жилья и до организации дачных кооперативов. Проект нового указа составлял Госкомитет по имуществу. При этом учтены предложения госструктур и бизнеса.

Особое внимание Президент обратил на работу с инвесторами, которые заняли участки, но не исполняют свои обязательства. Глава государства поручил учитывать новый Лесной кодекс при выделении земель. Подробнее о совещании расскажем в наших следующих выпусках.