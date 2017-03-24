Государству необходимо помочь людям с поиском работы, предложив им возможность заработка

25 Марта 2017 09:02

Об этом Президент заявил накануне во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Александр Лукашенко конкретизировал свое поручение - разобраться до мая с трудоустройством безработных граждан. Вместе с тем, нужно продолжить создание новых рабочих мест на действующих и вводимых в строй предприятиях, при необходимости обучать людей новым специальностям. Александр Лукашенко напомнил и о своем требовании - не увольнять людей без согласования с местными органами власти.

Президент посетил РСУП "Совхоз "Лидский" и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. В этом году сев яровых культур планируется провести, учитывая рекомендации ученых Национальной академии наук страны. Площади под сельхозпосевы составят почти два с половиной миллиона гектаров. Президенту продемонстрировали модели сельхозтехники, выпущенной отечественными предприятиями. Показали и машины для внесения минеральных и жидких органических удобрений.

Также Александр Лукашенко посетил мясоперерабатывающее предприятие "Арвибелагро". Президенту доложили о состоянии и новых направлениях развития птицеводства в стране. Глава государства увидел современные технологии переработки мяса птицы и встретился с трудовым коллективом. Работники предприятия поинтересовались у Президента обстановкой в стране в сфере безопасности. Александр Лукашенко заявил, что украинского сценария в Беларуси не допустят.





Во время общения Президента с коллективом предприятия "Арвибелагро" звучали разные темы, обсудили и социальные аспекты, в частности, туристическую привлекательность Беларуси. Охотно Александр Лукашенко ответил и на личные вопросы.