Глава государства встретился с представителями общественности и СМИ

3 Февраля 2017 18:01

Откровенно и открыто на все темы: Глава государства встречается с представителями общественности и средств массовой информации - белорусских и зарубежных.

Большой разговор с Президентом длился более 7 часов, участие приняли полсотни журналистов и 100 экспертов.

Во время большого разговора были затронуты все вопросы, волнующие общество, - от внешнеполитических до экономических и социальных. Один из основных - рост зарплат и пенсий в Беларуси: как отметил Александр Лукашенко, они могут быть повышены только за счет эффективной работы экономики. Глава государства подчеркнул, что получать больше будем тогда, когда произведем больше и качественнее, а после продадим по более высокой цене. Мы не будем занимать и за счет этого повышать выплаты. Белорусский лидер отметил, что сегодня в первую очередь нужно заботиться о производстве: рост зарплаты не должен превышать рост производительности труда. В то же время среднюю зарплату в 500 долларов к концу года Президент считает справедливой по отношению к работающим людям.

Во время разговора была затронута и тема, которая сегодня на слуху в обществе и постоянно поднимается в СМИ, - это социальное иждивенчество и соответствующий декрет. В прошлом году налог на социальное иждивенчество пополнил казну только на 12,5 миллиона рублей. Поэтому, как отметил Президент, принимали документ исключительно с позиции обеспечения справедливости в обществе.

Еще одна тема - введение Россией пограничной зоны на рубежах с Беларусью. Как отметил Александр Лукашенко, это является чисто политическим выпадом. В свое время наша страна неоднократно принимала решение не закрывать границу с Россией, несмотря на различные внешние факторы. Президент подчеркнул: безвизовый въезд в Беларусь никак не отразится на национальной безопасности России. Таможенный и пограничный контроль иностранцев мы отменять не намерены.

Во время сегодняшнего Большого разговора с Президентом не обошли вниманием и нефтегазовую тему. Александр Лукашенко констатировал пока отсутствие прогресса в переговорах с Россией по поставкам в Беларусь нефти и газа. Очередные переговоры по этим вопросам намечены на завтра в Москве.

Подробнее в 19:00.

В 21:00 на "Беларусь 1" Большой разговор с Президентом. Телеверсия.