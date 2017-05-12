12 Мая 2017 20:20

Повышение уровня жизни людей, развитие регионов, вопросы безопасности, образования и спорта. Это главные темы кадрового дня у Президента. На них сделал акцент Глава государства Александр Лукашенко, принимая решения о назначениях. По итогам обновлена местная вертикаль, в основном в Витебской области. У Белорусского госуниверситета физической культуры – новый ректор. Решения касались и системы органов внутренних дел. Основной тренд кадровой политики последнего времени - ставка на омоложение и профессионализм. Назначая новых руководителей, Глава государства акцентировал внимание на задачах, которые актуальны для всей вертикали власти. Наталья Бреус подробнее.

Эта кадровая пятница стала для многих управленцев новым этапом в карьере. Александр Лукашенко всегда обстоятельно подходит к назначению руководителей местной вертикали. Тех, кто ближе всего к людям, и знает, чем они живут. В этот раз разговор с ними начинается, как говорится, с насущного. В районах завершается посевная кампания. Майский снег не радует - такие сюрпризы погоды только тормозят аграриев.

Особое внимание к северному региону неслучайно. Здесь всегда аграриям приходится сложнее. Но то, что могут работать эффективнее, в этом Президент не сомневается. Пересмотреть подходы в севообороте и делать ставку на технологии в АПК - в такой простой формуле заложен будущий успех села, что, конечно, будет на пользу всей области. Кстати, именно в этом регионе заметное обновление вертикали. Сразу несколько районов с новыми главами. Это Поставы, Россоны, Ушачи, Чашники и Шарковщина.

На должность председателя Хойникского райисполкома согласован Анатолий Бондаренко. А вот глаза и уши Президента в регионах – это его помощники. Таким инспектором по Гомельской области теперь назначен Юрий Шулейко. Прежде курировал вопросы промышленности в Гродненском регионе на позиции зампреда облисполкома. Такой опыт будет только кстати и на новой должности.

Конечно, сельское хозяйство – важно для регионов, но с руководителей никто не снимал задачи социального развития своих районов. Не за счет подпитки из центра. А за счет собственных резервов. Если честно, такие найдутся в каждом районе.

Президент обращает особое внимание на развитие крупных региональных центров, таких как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи. Было время – звучали на весь Союз, в том числе и благодаря промышленным флагманам. Трепетное отношение к этим местам на высшем уровне не только потому, что они родные для Президента. Та же Орша. Как никто Глава государства знает, что это хорошие места для жизни и работы. Только чуть нужно подставить плечо.

Для нового главы Оршанского района Леонида Пеньковского нет времени на раскачку. В ближайшее время к нему приедет правительство в полном составе. Здесь пройдет выездное совещание. На это еще прежде нацелил Президент и дал ряд поручений по развитию. Например, по максимуму нужно использовать Орше свое выгодное положение на перекрестке несколько транспортных путей.

Александру Судневу предстоит возглавить самый крупный город страны, не являющийся областным центром. Бобруйск славится зефиром и шинами. И не только, но это первое, что приходит на ум. В последнее время заметно обновился. На посту руководителя Белстройцентра новому мэру не раз приходилось прикладывать руку к строительным проектам здесь. Отныне на нем ответственность за весь город.

Когда все усилия власти сконцентрированы на экономике и АПК, развитии производств, то вопросы идеологии и общественной жизни отходят на второй план. Президент просит взять это на заметку. И не забывать об этой стороне жизни в небольших городах. Продумать все – от спорта до вопросов организации образовательного процесса. В контексте этого разговора Александр Лукашенко вернулся к, казалось бы, не такой глобальной, но от этого не менее важной для каждого родителя теме - графика работы школ.

Как ничто другое спорт и спортивные успехи поднимают боевой настрой и моральный дух. Вроде, и арен построили предостаточно, в Бобруйске она открыта с 2008, но используют не на все 100. На их базе нет спортивных команд. Упущение! А ведь именно здесь можно растить будущих чемпионов. К этой теме Президент вернулся, назначая нового ректора кузницы спортивных кадров. Во главе университета физической культуры теперь будет работать Сергей Репкин. Сферу спорта в Беларуси ожидает серьезное переформатирование. Это главный акцент Президента. Да, мода на здоровый образ жизни разворачивает людей лицом к спорту. Но вот спорт высших достижений пока не радует. Об этом эмоционально высказался Президент в разговоре с ректором. Наболело!

Кстати, новоиспеченный энергичный ректор сразу после собеседования у Главы государства отправился защищать докторскую диссертацию. Но успел представить свой взгляд на подготовку спортивных кадров. Ведь Репкин одновременно является и заместителем в Федерации гандбола. И в теории, и на практике знает: только на советских наработках далеко не уедешь. Поэтому предлагает оставлять лучшее, но всерьез браться за обновление научных кадров. Придется и пересмотреть работу с федерациями.

Несколько интересных назначений на уровне замов. Сплав опыта и молодости сразу для нескольких ведомств. Опытный Сергей Сизин согласован заместителем начальника Белорусской железной дороги. Наталия Павлюченко будет работать в должности управляющего Фондом социальной защиты населения Минтруда. Иван Вежновец согласован на позицию заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли. Кадровые изменения затронули и Белтелерадиокомпанию. Заместителем председателя главного медиахолдинга назначен Иван Эйсмонт. Знает "телекухню" от и до. Долгое время работал политическим обозревателем. А последние годы возглавлял Агентство теленовостей. Изменился состав руководителей в системе органов внутренних дел. Критерии отбора - профессионализм и сильные личные качества. Президент назначил начальником УВД Брестского облисполкома Александра Астрейко. А Иван Кубраков возглавил управление внутренних дел Витебского облисполкома. Максим Миронов отныне будет работать на должности начальника Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Это структура – основная для обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступниками.

В последнее время и журналисты заметили этот особый тренд в кадровой политике. Ставку делают на молодых, амбициозных и перспективных управленцев. Тех, кто горит свои делом жизни, и тех, у кого есть свежий взгляд на разные сферы - АПК, образование, спорт, организацию системы безопасности. Это только приветствуется и будет в плюс кандидату на любую заметную должность в стране.