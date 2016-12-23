23 Декабря 2016 15:00
Главная елка страны собрала на праздник более двух тысяч ребят
Кульминация благотворительной акции "Наши дети". Главная елка страны собрала на праздник более двух тысяч ребят.
На торжество во Дворец Республики пригласили отличников, победителей олимпиад, воспитанников детских домов и интернатов. Главную елку страны еще называют президентской, ведь традиционно каждый год ребят лично поздравляет Глава государства. Сегодня было все, что каждый из нас так любил в детстве: хороводы с Дедом Морозом и другими сказочными героями, смех, песни и веселые конкурсы. И, безусловно, красочное представление "Хрустальная мелодия", в котором добро обязательно одерживает победу над злыми силами. Несмотря на юный возраст приглашенных - от 8 до 14, - Глава государства обращался к ним как взрослым. Вместе с Президентом ребята провели импровизированный педсовет.
Глава государства поздравил ребят с наступающими праздниками. Пожелал здоровья, мира и исполнения самых заветных желаний. После Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем заняли места в зрительном зале. Каждый ребенок, присутствующий на празднике, получил сладкий подарок. С пустыми руками дети не отпустили и Президента. Вручили символы Нового года - волшебный сундук и елку, сделанные своими руками. Эмоции и впечатления общебелорусского детского праздника - в наших следующих выпусках.