23 Декабря 2016 21:00

Новогодние и рождественские праздники все ближе. Волшебное настроение для детей сегодня создали во Дворце Республики, где состоялась кульминация благотворительной акции "Наши дети". Более 2 тысяч школьников из всей страны - отличников, победителей олимпиад, воспитанников детдомов и интернатов пригласили на главную новогоднюю елку страны. Ее еще называют президентской, ведь традиционно каждый год ребят лично поздравляет Глава государства. Сегодня было все, что каждый из нас так любил в детстве: традиционные хороводы с Дедом Морозом и другими сказочными героями, смех, песни и разные веселые конкурсы, а еще красочное представление, в котором добро обязательно одерживает победу над злыми силами, и, конечно, подарки. Эмоции и детские впечатления этого дня собрала Илона Красутская.

Про таких, как Каролина Давыдик, говорят не иначе как золотой ребенок. Награды высшей пробы за участие в олимпиадах и музыкальных конкурсах. Отличница. В дневнике исключительно девятки и десятки. Все свободное время - для рисования и факультативов. А еще занятия в олимпиадной группе по биологии. Ведь мечтает стать врачом.

Новый год, конечно, семейный праздник. Но так случилось, что главная опора для девочки – мама. Новогодние и рождественские праздники они встретят вдвоем.

Прежде чем увидеть огни самого красивого, самого желанного праздника, ребятам пришлось проделать путь в несколько сотен километров. Радостное настроение царит уже на подъезде к Дворцу Республики. К тому же, атмосферно, в Минске выпал снег. И даже недолгое расставание с родителями - не помеха, ведь впереди у этих ребят главная елка страны.

В ожидании чуда за сказкой кто-то проехал пару остановок, кто-то 4 часа на автобусе, а кто-то пролетел через всю страну. Среди приглашенных, в том числе, ребята из России, Украины и Латвии. Победители олимпиад, отличники в учебе и рекордсмены в спорте.

Праздник начинается уже в холле Дворца Республики. В представлении каждый из ребят может стать участником. Здесь и общение со сказочными персонажами, и традиционные для Нового года хороводы вокруг елки, и веселые забавы.

Вразнобой здесь звучат более двух тысяч детских голосов. И каждый хочет войти в историю – попасть в объективы фото- и видеокамер. Главная елка страны – это общебелорусский праздник, где все равны, окружены вниманием и заботой. На торжестве и те, кто в силу различных обстоятельств не смогут встретить праздники вместе с родителями – воспитанники детских домов и интернатов, дети из неполных и малообеспеченных семей. Этот праздник для них хороший повод отвлечься от совсем недетских раздумий.

На главной елке дети не только получают, но и дарят подарки — праздничный концерт от талантов из всей Беларуси. Танцуют, поют, стараются представить родной регион как можно ярче. Часть из них теряется в толпе, ведь актеры за кулисами совсем малыши. Резвятся, пока ждут выхода: возраст такой. Но свою задачу знают четко.

Главную елку страны еще называют президентской. Ведь традиционно каждый год ребят лично поздравляет Глава государства.

Несмотря на юный возраст приглашенных – от 8 до 14 – Глава государства общается с ними, как со взрослыми. Это словно импровизированный педсовет. Да, сегодня все внимание самым юным белорусам. Но в эти дни, пронизанные особой верой в чудеса, Глава государства просит не забывать о тех, кто, возможно, даже больше остальных нуждается в простом человеческом внимании и добром слове.

Говорил Президент и о вечных ценностях: милосердии, любви к родной земле, такой незаменимой важности человеческого общения. Каждого Александр Лукашенко в будущем хочет видеть в роли талантливых художников, педагогов, врачей и спортсменов.

Как правило, не только журналисты, но и сами дети внимательно следят, где в зрительном зале займет место Глава государства и кто будет сидеть в соседних креслах. В этом году рядом с Президентом близняшки Ксения и Анастасия. Девочки из многодетной семьи. Пятиклассницы. Хорошистки. Поют, играют на гитаре. В общем, девочки с безупречной характеристикой.

На сцене и за кулисами - более сотни артистов. Спектакль по волшебным мотивам - "Хрустальная мелодия". Представление, в котором добро обязательно одерживает победу над злыми силами. Для каждого ребенка, присутствующего на празднике, в подарок сладости. Без новогодних презентов дети не оставили и Главу государства. Вручили символы Нового года – волшебный сундук и елку, сделанные своими руками.

Вот уже 20 лет благотворительная акция "Наши дети" объединяет тысячи добрых сердец по всей Беларуси. Меценаты, политики, бизнесмены и просто неравнодушные люди исполняют заветные желания юных белорусов. Главная елка страны – кульминация самой доброй эстафеты. Впрочем, праздник не уходит на зимние каникулы. До середины января во Дворце Республики пройдет более полусотни новогодних представлений.