Глава государства встретился с послом Молдовы по случаю завершения его миссии в Беларуси

29 Апреля 2017 09:02

Георге Хиоарэ возглавлял диппредставительство в нашей стране на протяжении 7 лет. По словам Главы государства, Беларусь и Молдова всегда поддерживали и будут поддерживать друг друга. Товарооборот между странами за прошлый год превысил 227 миллионов долларов. Начало 2017 показывает рост белорусского экспорта на 44 процента. Президент поручил проанализировать эти позитивные тенденции Министерству иностранных дел. Нынешний год - насыщенный для отношений двух стран. Этим летом состоятся визиты в Минск президента и премьер-министра Молдовы.