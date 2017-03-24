Глава государства совершил рабочую поездку по Гродненской области

24 Марта 2017 21:04

Посевная кампания в регионах, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Все эти важные для страны, да и для каждого белоруса темы звучали сегодня во время рабочей поездки Главы государства по Гродненской области. Александр Лукашенко конкретизировал свое недавнее поручение - разобраться до 1 мая с трудоустройством безработных граждан, отметив, что люди должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Президент посетил "Совхоз "Лидский" и ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Кстати, уже засеяно почти 10% площадей, отведенных под ранние яровые зерновые культуры. Также Александр Лукашенко посетил мясоперерабатывающее предприятие "Арвибелагро", где планируется создать 170 новых рабочих мест. А еще сегодня было общение с трудовым коллективом. Обо всем по порядку - Наталья Бреус.

Посевная в Беларуси уже стартовала. Теплая весна в этом году позволила аграриям выйти в поля пораньше. Стараются выжать максимум из раннего сева. Особенно в южных регионах. Ведь как гласит народная мудрость: весенний день год кормит.

Работа на земле набирает обороты. Там, где почва прогрелась лучше всего, сеют овес и зернобобовые. А вот северные регионы еще на низком старте. Ход работ обычно начинают смотреть на Гомельщине, но в этом году разговор с Президентом на эту тему в Гродненской области. Сразу по приезду о важном проекте - реконструкции трассы на областной центр. Это проект с Всемирным банком. Дорогу торопятся завершить к Европейским играм. Александр Лукашенко замечает, что было бы неплохо использовать прилегающую территорию с умом.

Но главная тема, конечно, полевые работы и развитие АПК. Готовность технического парка, наличие удобрений - это важно. Все вопросы решаются.

На первом месте в АПК должна стоять диктатура технологий, не раз напоминал Александр Лукашенко. От этого в итоге будет зависеть эффективность, а значит - и конкурентоспособность сельхозорганизаций. От этого будет плясать уже и зарплата.

В этом году хотят получить увесистый национальный каравай под 9 миллионов тонн зерна. Урожай прошлого года был не рекордным. Сильный ветер во многих местах положил зерновые. Часто сетуют аграрии на погоду.

Лидский район небольшой. Здесь живет чуть больше 130 тысяч человек. Не смог похвастаться высокой урожайностью. Такой, например, как в соседнем Гродненском. Это главный передовик республики. Вообще, гродненцы ударно работают не только в АПК. Да и ситуация с занятостью изменилась в последние месяцы - говорит губернатор.

В идеале, конечно, нужно создавать рабочие места. Это задача для правительства и губернаторов. Такие могут появиться в связи с созданием нового завода по производству азотных удобрений. На них спрос и у нас, и за рубежом. Конечно, это недешевый проект, под миллиард евро. Но того стоит.

Неслучайно такое внимание к регионам и, в частности, к селу. Ведь именно АПК стал серьезной статьей валютных доходов страны. В 2016-м заработали на экспорте более 4 миллиардов долларов. Дальше рассчитывают получать и того больше.

Специальную линейку сельхозмашин показывают Президенту. Это техника, которая вносит удобрения с умом. От этого зависит повышение урожайности, это на пользу животноводству, снижаются энергетические затраты. Неслучайно разработчики были среди соискателей Госпремии в области науки и техники.

Делом жизни для команды ученых-аграриев стало создание техники, которая позволяет вносить удобрения точечно. Но за простой формулировкой долгие годы кропотливой работы тех, кто пришел от земли и болел душой за сельское хозяйство. В свое время практики заметили, что поля - и не поля вовсе, а "тельняшки". Темные и светло-зеленые полосы на них - признак неравномерности внесения удобрений. Как вносить удобрения? Когда и в каких дозах? Высчитывали в лабораториях, мастерских. Ответ искали и на полях. Расчеты шокировали: страна все эти годы недополучала минимум 25% урожая.

За последние два десятка лет Беларусь решила очень непростую задачу. До распада СССР практически всю технику страна завозила из России, Украины, Кыргызстана и других союзных республик. А сейчас продаем мы.

40 патентов - как признание новизны наших научных решений. 2 десятка модификаций машин. Хорошие урожаи - как результат их внедрения в реальную жизнь. Теперь уж действительно можно сказать, что это дело техники. Ученые подсчитали: в итоге страна сможет получить больше зерна и сэкономить тонны топлива.

Будущее в агропроме за большими комплексами. Наиболее эффективны крупные интегрированные компании. Именно такие сегодня способны успешно работать на мировых рынках. Пример такой есть в Лиде. В начале года здесь открылся завод по переработке мяса индейки.

Литовская компания пришла в Беларусь года четыре назад. Пробным шаром стал завод по утилизации и переработке продуктов животного происхождения. Еще тогда литовскому бизнесмену стало понятно, что добросовестным инвесторам в Беларуси зеленый свет.

В последнее время к нам пришла мода на мясо птицы. Начиная с 2010, эта отрасль выросла вдвое. А индейка - диетический продукт, особенно подходит спортсменам, детям и тем, кто блюдет фигуру. Правда, пока среднестатистический белорус съедает грамм 200 мяса индейки, европейцы - 4 килограмма. Американцы, например, все 7. Президент признался, что на его столе блюда из индейки бывают не часто, но после дегустации обещал пересмотреть свое меню.

Группа компаний "Арви" - единственная в Балтии специализируется на индюшатине. В стране это перспективный сегмент на рынке. Есть несколько производителей, но рынок наш и евразийский осилит и больше такой продукции.

Существует легенда, что в 19 веке на фермах литовских графов индюшек кормили орехами и красным вином, чтобы мясо приобрело изысканный вкус. В 2018-м в планах комбикормовый завод - то есть полный цикл производства от выращивания, выпуска кормов до переработки продукции. Весь проект оценивают в 30 миллионов евро.

Современное производство, отлаженные технологии и 170 новых рабочих мест - вот такие бонусы для региона, а главное - для Лидского района.

С такими инвесторами, кто не только пытается заработать, но берет на себя ответственность за людей, за дело, за результат, в Беларуси готовы работать честно и всерьез . И неважно, речь идет об инвестициях в промышленность или АПК. Поддержат.

Зная, что Александр Лукашенко, несмотря на высокий пост, как и многие белорусы, ведет свое небольшое хозяйство, литовцы подарили лучших птиц. Было заметно, что Президенту по душе и подарок, и подходы инвестора к работе в Беларуси.