Глава государства обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту

21 Апреля 2017 15:14

Оно получилось предельно конкретным и актуальным. В Овальном зале Дома правительства Президент озвучил стратегию развития страны на ближайшую перспективу. А также дал лаконичные ответы на вопросы парламентариев, касающиеся всех сфер и волнующие общество. Стабильность и безопасность в современном мире - центральная тема, с которой начал Александр Лукашенко свое выступление. Известные вызовы и угрозы никуда не уходят, в то же время возникают и принципиально новые. Президент особо подчеркнул, что выработка нового мироустройства идет не столько за столом переговоров, сколько в горячих точках. Влиятельные мировые игроки не всегда готовы искать компромисс и все чаще предпочитают играть мускулами. По сути, происходит дрейф к новому блоковому противостоянию, подытожил Глава государства.

Конкурентоспособная экономика завтрашнего дня — основа суверенитета нашей страны. Это еще одна тема, которой Глава государства уделил большое внимание. В мировой торговле все больше укрепляется принцип: каждый сам за себя. И в таких условиях довольно сложно конкурировать производствам, ориентированным на экспорт. Зависимость страны от внешних рынков продолжает диктовать условия. А санкционные отношения ударили по платежеспособности партнеров. В противовес необходимо задействовать все рычаги производства качественных товаров.

Занятость граждан, неконкурентоспособных на рынке труда, по-прежнему остается серьезной проблемой. Помощь в трудоустройстве — задача государства. До 1 мая каждый, кто нуждается в рабочем месте, должен получить возможность реализовать себя. Эту задачу с начала весны уже решают местные власти. Параллельно идет серьезная работа по модернизации 3-го декрета.

Отдельные блоки выступления Президент посвятил социальной политике, вопросам национальной безопасности и взаимодействию Беларуси с внешним миром. Подробнее обо всем мы расскажем в следующем выпуске в 19:00.