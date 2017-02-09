Глава государства проводит совещание по актуальным вопросам развития экономики

10 Февраля 2017 12:01

Второй день подряд Дворец Независимости становится площадкой для обсуждения острых экономических вопросов. Дискуссия продолжается и в эти минуты.

На совещании с участием Президента присутствует не только правительство, профильные министры. А также группа экспертов, они в разное время участвовали в проведении социально-экономической политики в стране. Обсуждения сконцентрированы вокруг определения новых точек роста - действий, причем нестандартных, которые могут придать дополнительный импульс развитию белорусской экономики. Ключевое требование Главы государства: предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации ситуации. Приоритет - сбалансированному развитию. Без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений.

Экспертное сообщество обсуждает планы по обеспечению экономического роста как на этот год, так и ближайшую пятилетку. Основные моменты отражены в программе социально-экономического развития - 2020. Она была принята на 5-м Всебелорусском народном собрании. Главные ориентиры - это инвестиции, занятость и экспорт. В этом году планируют дать хороший старт к намеченным цифрам пятилетки, где рост ВВП на 15%, доходов - больше, чем на 11%, а инфляция ниже 5%.



