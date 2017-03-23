Президент
24 Марта 2017 07:03
Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности
Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране. Президент ориентирует госорганы и силовые структуры на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией, а их нарушение будет пресекаться. По словам Президента, власть не допустила, чтобы страну разворовали и растащили на куски. Именно мир и покой в стране - одни из главных ценностей всех белорусов.
Совещание специально было решено провести открыто. Президент акцентировал внимание на том, что обсуждение вопросов, которые сегодня волнуют людей, должно быть гласным и честным.
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