Глава государства провел совещание по вопросам обеспечения общественной безопасности

24 Марта 2017 07:03

Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране. Президент ориентирует госорганы и силовые структуры на поддержание порядка в строгом соответствии с законами и Конституцией, а их нарушение будет пресекаться. По словам Президента, власть не допустила, чтобы страну разворовали и растащили на куски. Именно мир и покой в стране - одни из главных ценностей всех белорусов.

Совещание специально было решено провести открыто. Президент акцентировал внимание на том, что обсуждение вопросов, которые сегодня волнуют людей, должно быть гласным и честным.