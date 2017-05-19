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Глава государства провел рабочую встречу с министром внутренних дел
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19 Мая 2017 12:04

Глава государства провел рабочую встречу с министром внутренних дел

Сегодня Глава государства провел рабочую встречу с министром внутренних дел. Игорь Шуневич рассказал Президенту о работе по оптимизации МВД, подготовке хоккейного "Динамо-Минск" к новому сезону. Доложил министр об оперативно-служебной деятельности министерства. Сохраняется динамика сокращения преступности. За 4 месяца количество противоправных деяний уменьшилось на 8,5 процента. Подробности рабочего дня Главы государства в наших следующих выпусках.

  

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