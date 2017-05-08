Глава государства принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы

9 Мая 2017 15:00

Сегодня отдать дань памяти и уважения на площади Победы в Минске собрались тысячи белорусов. И, конечно, главные герои не только этого дня, но и на все времена - наши ветераны. В центре столицы у Вечного огня прошла церемония возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках акции "Беларусь помнит". По традиции в этот день вместе с белорусами и Глава государства. Александр Лукашенко прибыл на площадь вместе с сыном Николаем. Обращаясь к собравшимся и всему белорусскому народу, Президент подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы история Великой Победы была переписана. Белорусы помнят подвиг героев и не забудут, какой ценой нам досталась победа. Минута молчания в память о тех, кто не вернулся, о каждом третьем погибшем за сотни дней ратного подвига, борьбы за жизнь и за страну.

Беларусь дорого заплатила за победу. Фашисты превратили страну в чудовищный конвейер смерти, создав на ее территории около 260 лагерей смерти и 110 гетто. Родина высоко оценила вклад белорусов в общую победу. Высшей награды - звания Героя Советского Союза - удостоились более 440 наших земляков, а орденов и медалей - свыше 300 тысяч. Многие посмертно. Александр Лукашенко отметил, что белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, которые прошли через адский огонь войны. Помня эти уроки, наша страна и впредь будет проводить политику добрососедства и миролюбия.

После Глава государства тепло пообщался с ветеранами и представителями дипкорпуса. Героям победы Александр Лукашенко пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и мира.