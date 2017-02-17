Глава государства поздравил Михаила Финберга с 70-летием

Президент
21 Февраля 2017 07:15
Глава государства поздравил Михаила Финберга с 70-летиемГлава государства Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Михаила Финберга с 70-летием.
"Вы вносите большой вклад в сохранение и развитие лучших музыкальных традиций Беларуси, способствуете популяризации нашей музыки не только в стране, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что высокий профессионализм Михаила Финберга, исключительное мастерство и самоотверженное служение искусству завоевали сердца многочисленных поклонников. "Слов искренней благодарности заслуживает Ваша работа по поиску и поддержке талантливой молодежи, а также активная общественная деятельность и участие в важных социальных проектах", - подчеркнул Президент.
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