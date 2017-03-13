13 Марта 2017 21:02

Сегодня Глава государства посетил одни из самых успешных компаний в сфере высоких технологий - "И-Экс-Пи Кэпитал" и "Бануба Девелопмент". Обсуждали не только конкретные разработки в области искусственного интеллекта и дополненной реальности, но и в целом меры для превращения Беларуси в источник производства новых технологий. Для этого государство готово создать все условия, в том числе на уровне законодательном. Здесь, кстати, стороны отметили необходимость идти в ногу и адаптировать нормы под достижения научно-технического прогресса. Еще один момент: устранение бюрократических барьеров и создание единой площадки для обсуждения возникающих проблем - совета по развитию IT. Все это при условии (и это главное требование Президента) честно и прозрачно работать на благо страны, максимально используя ее потенциал. О трендах и новой странице белорусского IT-рынка подробнее Илона Красутская.

Улыбаться и удивляться - эти две эмоции Вадиму Нехаю и его команде приходится репетировать тысячи раз в день. Сотрудники компании “Бануба Девелопмент” тестируют одноименное приложение для смартфонов. Технология дополненной реальности. Камера попросту “читает лицо” - распознает некоторые мимические выражения и определяет эмоции.

В “Бануба” признаются: если они смогут определять эмоциональное состояние с достаточной точностью, использование технологии станет многовариантным. Например, успешность того или иного продукта возможно будет оценивать не по количеству лайков и запросов в соцсетях, а по эмоциям, которые человек испытывает, глядя на этот продукт.

Подобные технологии активно применяют в рекламе. Крупные компании и мировые бренды анализируют реакцию в момент просмотра роликов. Идентичные технологии применимы и в автомобилях, таким образом можно понять, отвлекается ли человек от дороги, а, может, ощущает стресс. В прошлом году прибыль “Бануба Девелопмент” составила более полутора миллиона долларов. Учитывая, что в компании работают всего 44 человека, выручка на одного сотрудника в 4 раза превысила среднюю производительность труда в Парке высоких технологий. Кстати, в белорусском IT-секторе первые две строчки - это как раз компании “Бануба Девелопмент” и “И-Экс-Пи Кэпитал”.

Если попадете на собеседование в одну из этих компаний, вам зададут следующие вопросы: “Чем гордитесь в личной, профессиональной сфере?”, “Что о Вас думают Ваши друзья или экс-руководитель?” Правда, их вы услышите, если отрицательно ответите на следующий вопрос: “Вы курите?” Отказ от вредной привычки - личное дело каждого, но здесь принципиальный момент. И игра, действительно, стоит свеч. Средняя заработная плата превышает 4 тысячи долларов.

Обе кампании (“Бануба Девелопмент” и “И-Экс-Пи Кэпитал”) - детище белорусского бизнесмена Виктора Прокопени и российского миллиардера Михаила Гуцериева. Они стали партнерами в прошлом году и объявили о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта. Стартап “Бануба” пока получил 5 миллионов.

Виктор Прокопеня - знаковая персона, безусловный авторитет в IT-сообществе. Семь высших образований. Он создал первую в Беларуси продуктовую IT-компанию. Неоднократно признавался лучшим предпринимателем года. Сейчас активно инвестирует в проекты в сфере дополненной реальности и искусственного интеллекта. Его бизнес-партнер Гуцериев также фигура заметная во всех отношениях.

Крупного бизнесмена студенты бизнес-школ во всем мире считают воплощением успеха. А деловое сообщество восхищается масштабом и разнообразием его проектов. Сфера его бизнес-интересов - финансы, недвижимость, добыча полезных ископаемых, IT. Гуцериев, к тому же, поэт. Песни на его стихи исполняют такие звезды шоу-бизнеса, как Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте. В рейтинге российских миллионеров Михаил Гуцериев занимает 16-е место с капиталом почти в 6 миллиардов долларов.

Самые успешные компании в IT-секторе сегодня посетил Глава государства. Проекты презентуют инвесторы и предприниматели. Один из мировых трендов - переход от текстовых к видеосообщениям. Так что разработка белорусских программистов востребована в сфере безопасности, индустрии развлечений и образовании. Вообще это быстрорастущий сегмент - Google и Apple инвестируют миллиарды долларов в технологию дополненной реальности.

А вот "И-Экс-Пи Кэпитал" разрабатывает программное обеспечение для финансовой сферы. Задача - помочь клиенту совершать больше прибыльных сделок. Алгоритм технологии: изучить пользователя, его поведение в приложении, сделки, склонность к риску. Если человек собирается совершить высоко рисковую сделку, алгоритм предупредит, в том числе о последствиях.

Безусловно, речь сегодня шла и о развитии сферы высоких технологий в целом. Еще раньше поддержку получила идея развития IT-парка. Государство предоставило существенные налоговые льготы резидентам Парка высоких технологий, что позволило отрасли расти последние 10 лет. Благодаря этому решению прекратилась утечка мозгов за рубеж.

Объем производства компьютерных программ в прошлом году составил почти 1800 миллионов рублей, обеспечив годовой темп роста на уровне 142 %.

По предварительным данным Нацбанка, за 2016 год сальдо компьютерных услуг в Беларуси составило 845 миллионов долларов США, при этом их удельный вес в общем объеме услуг вырос почти на 2 процентных пункта до 14,1 %. Около 86 % в экспорте компьютерных услуг составляет экспорт ПО и услуг резидентов Парка высоких технологий.

Чтобы сделать рывок в развитии IT-сектора, не нужно замыкаться только на аутсорсинге. Сейчас белорусские IT-специалисты работают больше, выполняя заказы для зарубежных компаний. А это лишь малая доля прибыли по сравнению с выгодой от продуктовой модели бизнеса и коммерциализации конечного продукта. Новый скачок в развитии может дать система, которая будет стимулировать создание собственных высокотехнологичных продуктов. Ведь в итоге это и приток инвестиций, и новые рабочие места. Но необходимы законодательные изменения.

Нужно основать систему, которая будет стимулировать создание собственных высокотехнологичных продуктов. Ведь в будущем почти все компании, работающие в самых различных сферах, будут айтишными. Это в том числе касается и промышленных грандов. Александр Лукашенко призвал IT-сектор идти вперед и не останавливаться в своем развитии. В уме держат не только успех одной сферы, но, и если хотите, значимый синергетический эффект для всей страны.

Президент подтвердил, государство продолжит поддерживать сферу IT, взамен рассчитывая на честную и прозрачную работу. Впрочем, эти ожидания применимы не только к айтишникам.

Говорили и о том, что в стране есть главное - хорошая образовательная база, которая позволяет готовить грамотные кадры для высокотехнологичного сектора. Сам Прокопеня - выпускник Белгосуниверситета и БГУИРА. Причем высшая школа готова реагировать на запросы и бизнеса, и времени.

Да, последние десятки лет Беларусь сыскала славу в мире высоких технологий. ЕПАМ, Wargaming, Viber, "Маскарад". Наши айтишники вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира. Впрочем, этот понедельник открывает новую страницу в развитии IT-индустрии. Главная задача превратить Беларусь в IT-страну. И это одновременно сигнал нашим специалистам - поддержка на высшем уровне. Президент готов поощрять самые смелые решения. В Беларуси создадут условия для использования в стране беспилотных автомобилей. Впрочем Александр Лукашенко готов лично прокатиться на транспорте будущего по улицам Минска.

Сегодня во время многочасовой дискуссии появилось еще одно предложение. Президент, безусловно, за. В нашей стране создадут Совет по развитию IT-технологий.

По сути, государство включает зеленый свет всем IT-специалистам. Динамично, без бюрократии, создавая необходимые условия и устраняя барьеры, помогаем аутсорсерам и тем, кто создает продукт самостоятельно. Сохраняем преференции для каждого. При том готовы к диалогу - слышим все мнения. И пусть IT-тренды совершенно бездушны, но если они уже учатся понимать, какие эмоции испытывает человек, то почему бы не дать им этот шанс стать более эмоциональными.