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21 Марта 2017 10:10

Глава государства посещает предприятие "Кроноспан" в СЭЗ "Могилев"

"Кроноспан" - удачный пример иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Австрийская компания с 2010 года вложила в создание производств в нашей стране почти миллиард евро, создано более тысячи рабочих мест.

Фоторепортаж с предприятия "Кроноспан".

Кроноспан. Могилев.jpg

Кроноспан. Могилевjpg

Кроноспан. Могилев.jpg

Кроноспан. Могилев.jpg

Кроноспан. Могилев.jpg

Кроноспан. Могилев.jpg

Кроноспан. Могилев.jpg

 

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