Президент
21 Марта 2017 10:10
Глава государства посещает предприятие "Кроноспан" в СЭЗ "Могилев"
"Кроноспан" - удачный пример иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Австрийская компания с 2010 года вложила в создание производств в нашей стране почти миллиард евро, создано более тысячи рабочих мест.
Фоторепортаж с предприятия "Кроноспан".
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