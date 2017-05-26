27 Мая 2017 09:01

Программы, учебники, график занятий - обо всем этом вел разговор Президент во время посещения столичной школы. Как рассказал профильный министр Игорь Карпенко, уже с 1 сентября все учебные программы будут обновлены, изменятся и учебники. Глава государства ознакомился с развитием системы общего среднего образования. Александру Лукашенко показали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию "оживающих картинок". Президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе самая разная информация для учеников, родителей и педагогов. Был затронут и вопрос оптимального времени начала занятий в школах. Главное, как считает белорусский лидер, - здоровье детей.

На встрече с Президентом в неформальной атмосфере ребята говорили на самые разные темы. Разговор получился откровенным: искренность вопросов, неподдельный энтузиазм и неравнодушие в глазах. Как отметил Александр Лукашенко, такая молодежь - находка для страны.

На базе 61-й минской школы организовали выставку проектов и достижений учащихся из различных регионов Беларуси, а приглашено более 300 ребят. Это школьники, которые обладают лидерскими качествами и активны в общественной жизни. Среди них участники форума молодежного парламентаризма. Ребята рассказали Президенту о том, какие творческие идеи они воплощают в жизнь, презентовали собственные разработки и изобретения.