29 Декабря 2016 21:10

Сегодня Глава государства обсудил подготовку страны к новогодним праздникам. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова доложила, что подготовка идет активно. Отдельно остановились на проведении акции "Наши дети". За два десятка лет она стала всебелорусским марафоном добрых дел. Особое внимание сейчас обращено на семьи, которые находятся в социально опасном положении, где дети - под государственной защитой. Ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Обсудили на совещании и тему подготовки новогоднего обращения Президента Беларуси. Продолжит Илона Красутская.

Именно в этом рабочем кабинете Президент Беларуси по традиции рассматривает кадровые вопросы. Буквально неделю назад в его антураже Наталья Кочанова неожиданно узнала, что попрощается со статусом вице-премьера. Что скрывать, ныне главе Администрации Президента весь этот короткий отрезок (в 7 дней) предстояли бессонные ночи. Сегодня ее первая публичная аудиенция в новой должности у Президента. Одно из приоритетных поручений при назначении - реформирование политического штаба. Но об этом уж точно не сегодня. До 2017-го всего пару дней. На высшем уровне обсудили подготовку к новогодним и рождественским праздникам.

В этот понедельник в Беларуси мало что напоминало о праздничном настроении. На улицах отключена иллюминация, приспущены государственные флаги, по телевидению и радио не было развлекательных программ. Эта реакция - общебелорусская боль и сочувствие нашим ближайшим соседям. Александр Лукашенко собирает срочное совещание. Поручение правоохранительным органам - обеспечить порядок в стране во время новогодних и рождественских праздников. Череда трагических событий в России все чаще заставляет задумываться о хрупкости такого понятия, как мир.

В предпраздничные дни милиция усилила охрану мест массовых гуляний. Движение грузовиков рядом с елками и ярмарками ограничили. Тотальный контроль и за машинами, оставленными без присмотра. На массовых гуляниях 31-го действует пропускной режим: предусмотрено оцепление, осмотр территории, оборудование КПП и запасных выходов. Желающих пройти на гуляния ждет личный досмотр вещей. Правоохранители просят отнестись с пониманием: все это в целях всеобщей безопасности.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси: "Непосредственно места проведения массовых мероприятий будут взяты под особый контроль. Планируется организация контрольно-пропускных пунктов, проведение досмотровых мероприятий".

Пока белорусы будут отдыхать, Госавтоинспекция, как и милиция, будет работать в усиленном режиме. Особое внимание - организации дорожного движения в местах массовых гуляний и контроль за соблюдением ПДД. Усиленно инспекторы проконтролируют появление на дорогах нетрезвых водителей. На работе, как обычно, 24 часа в сутки медперсонал и спасатели.

Руслан Солодкин, начальник Республиканского отряда спецназначения МЧС Беларуси: "30 человек ежесуточно дежурят, более 40 единиц техники, готовой выехать в течение минуты".

В новогоднюю ночь в Минске можно будет совершенно спокойно посмотреть 30 интерактивных шоу. В центре - это неизменно площадка у Дворца спорта. Программа рассчитана с 11 вечера до 4 часов утра. Кульминацией праздника, разумеется, станет красочный салют. Несколько тонн пиротехники раскрасят небо над Минском.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома: "Традиционная ярмарка "Калядны кірмаш" развернулась у Дворца спорта и на Октябрьской площади. Здесь разворачивается рождественская торговля, можно будет приобрести новогодние товары, атрибутику, подарки, сувениры, также можно будет попробовать блюда белорусской кухни, угоститься горячим шашлыком, ароматным глинтвейном, блинчиками".

Во Дворце Независимости сегодня говорили и о детях. Наших детях. Одноименная акция за 2 десятилетия по праву стала марафоном добрых сердец. Когда абсолютно все, невзирая на ранги и должности, исполняют новогодние желания маленьких белорусов. Меценаты: политики, чиновники, коммерсанты - люди, которым не нужен новогодний пиар. Да, некоторые публично с экранов говорят о доброте, но тем самым надеются, что их добрую миссию продолжат за кадром. А есть и те, кто пожелал остаться неназванным, но подарил незабываемые эмоции и впечатления.

В их числе глава Администрации Президента. У Агентства теленовостей нет этих кадров. Зато добрые воспоминания точно крутятся в памяти воспитанников детского городка Минска.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Прежде всего ставка сделана на то, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. И основной мой тезис, когда мы говорили о подготовке к Новому году, был таков, чтобы сегодня особое внимание было обращено на семьи, которые находятся в социально опасном положении, где дети находятся под государственной защитой".

Особую теплоту и внимание нашим детям дарят не только в преддверии новогодних и рождественских праздников. Но и перед стартом учебного года. Это и ставшая традиционной акция "Соберем портфель первоклассника". Когда вся страна наполняет ранцы малышей, которые в силу различных жизненных обстоятельств остались без родительской опеки.

Такое повышенное внимание просто необходимо не только юным белорусам. Но и тем, кто точно так же нуждается в заботе - людям пожилого возраста. Позвонить, проведать… Словом, дать понять, что мы помним, мы не равнодушны.

Каждое слово должно быть от сердца - это и основной посыл новогоднего обращения Президента, подготовку которого также обсуждали на встрече во Дворце Независимости.

Традиционно за 5-10 минут до боя курантов итоги-2016, планы на новый год и самые добрые пожелания всем белорусам озвучит Глава государства.