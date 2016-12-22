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Глава государства назначил нового руководителя Службы безопасности Президента
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21 Декабря 2016 21:06

Глава государства назначил нового руководителя Службы безопасности Президента

Им стал Андрей Павлюченко. До настоящего времени он работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что новый руководитель - человек опытный,  ему присуща железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно  это качество должно быть в стиле работы любого руководителя  не только в силовых структурах. Перед тем как представить личному составу службы нового руководителя,  Глава государства положительно отозвался о работе прежнего начальника - Виктора Шинкевича. 

 

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