Глава государства назначил нового руководителя Службы безопасности Президента

21 Декабря 2016 21:06

Им стал Андрей Павлюченко. До настоящего времени он работал в должности начальника управления в данной структуре. Давая согласие на это назначение, Александр Лукашенко отметил, что новый руководитель - человек опытный, ему присуща железная исполнительность. По мнению Главы государства, именно это качество должно быть в стиле работы любого руководителя не только в силовых структурах. Перед тем как представить личному составу службы нового руководителя, Глава государства положительно отозвался о работе прежнего начальника - Виктора Шинкевича.