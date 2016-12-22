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Глава государства назначил членов Центральной избирательной комиссии Беларуси
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20 Декабря 2016 19:01

Глава государства назначил членов Центральной избирательной комиссии Беларуси

Сегодня Глава государства своим указом назначил членов Центральной избирательной комиссии Беларуси. 

Лидия Ермошина назначена Председателем Центризбиркома Беларуси с последующим согласованием ее назначения  с Советом Республики Национального собрания.

Членами ЦИК также назначены  Елена Дмухайло, Вадим Ипатов, Сергей Калиновский, Марина Рахманова и Олег Слижевский.

Завтра состоится первое заседание нового состава Центризбиркома, на котором будут избраны заместитель председателя и секретарь.

 

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