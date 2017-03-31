Гарлыкский горно-обогатительный комбинат официально начал работу

Президент
1 Апреля 2017 09:01
Гарлыкский горно-обогатительный комбинат официально начал работуПрезидент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в торжественной обстановке перерезали ленту и нажали символическую кнопку запуска работ. По словам белорусского лидера, Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Новая отрасль горно-химической промышленности была создана в Туркменистане фактически с нуля. В 2011 году за строительство Гарлыка взялись белорусы. Имиджевый для страны проект оценили в миллиард долларов. Генподрядчиком выступило ОАО "Белгорхимпром", которое использовало белорусское оборудование и машины.
Ожидается, что в течение трех лет на предприятии будут получать почти полтора миллиона тонн калийной продукции в год. Первую партию - более тонны удобрений на Гарлыке - уже добыли. Часть поставили на внутренний рынок, остальное экспортировали в Афганистан.
Официальный визит Александра Лукашенко в Туркменистан завершен. Главу белорусского государства лично провожал президент Туркменистана.
В ходе официального визита Александра Лукашенко в Туркменистан подписано 11 документов. Ключевой из них - совместное коммюнике президентов. Страны намерены развивать сотрудничество в различных сферах - от торговли до науки. Также главы государств приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства Беларуси в Ашхабаде.
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