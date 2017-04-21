Ежегодное послание Президента Беларуси к народу и Национальному собранию. Прямая трансляция

Президент
21 Апреля 2017 10:05
Ежегодное послание Президента Беларуси к народу и Национальному собранию. Прямая трансляцияПрямая трансляция из парламента в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Телеверсию обращения Президента можно будет увидеть в вечернем эфире.
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