Этот понедельник проходит под знаком кадровых решений Президента

20 Марта 2017 15:04

Александр Лукашенко сегодня обновил руководство столичной мэрии и назначил нового главу администрации Московского района Минска.

На должность первого зампреда Минского горисполкома назначен Федор Римашевский. Уже экс-директор Минскстроя будет курировать вопросы градостроительного комплекса. Игорь Юркевич расстался с должностью главы комитета по здравоохранению, теперь - зампред минского мэра. Аналогичная должность и у Александра Крепака, который ранее возглавлял администрацию Московского района Минска. А вот Андрей Жайлович займет его прежнее кресло, возглавит самый молодой район белорусской столицы. Все управленцы отлично знают город, выросли в Минске, в разное время работали на ключевых должностях. Глава государства ставит три основные задачи: повышение уровня зарплаты, решение вопросов занятости и ценообразования в Минске.

Еще одно требование Президента - по-новому посмотреть на работу ЖКХ. Ведь как показывает статистика, во время прямых телефонных линий и приемов граждан именно эта сфера вызывает немало нареканий и вопросов со стороны населения. Глава государства поручил посмотреть, как формируются тарифы на коммунальные услуги, чтобы увидеть реальную цену и процент затрат. Подробности в наших следующих выпусках.