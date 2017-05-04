Экономические связи - ключевая тема встречи Александра Лукашенко с представителями китайских СМИ

4 Мая 2017 19:02

Сегодня Глава государства ответил на вопросы журналистов из Китая - представителей центральных и региональных СМИ.

Встреча прошла во Дворце Независимости и стала кульминацией пресс-тура представителей китайских медиа. Разговор шел о развитии гуманитарного сотрудничества и взаимодействии на международной арене. Ключевая тема - экономические связи. Так, отвечая на вопрос об инициативе "Один пояс и один путь", Глава государства отметил, что она создает новые точки роста на пути своего следования и, фактически, перекраивает экономическую карту мира.

Во время встречи Президент подчеркнул, что, несмотря на очень тесное сотрудничество, Беларуси и Китаю необходимо продвинуться в экономических вопросах, в первую очередь, более оперативно привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Немаловажно и межрегиональное сотрудничество: именно в этом взаимодействии - основные резервы. Как пример, - провинция Сычуань, компания из этого региона стала одним из первых резидентов "Великого камня", но потенциал отношений только с этим регионом гораздо шире.

Более 40-ка представителей китайских СМИ приехали на неделю в нашу страну, чтобы затем подробно рассказать миллионам телезрителей, радиослушателей и читателей об увиденном. Участники большого пресс-тура посетили совместное предприятие "БелДжи", завод БелАЗ и индустриальный парк "Великий камень". Сегодня после пресс-конференции Дворец Независимости они покидать не спешили: снимали стенд-апы, фотографировались, брали интервью друг у друга, делились впечатлениями с белорусскими коллегами.

Се Чжицзюань, корреспондент отдела общественно-политических новостей "Вестник Ганьсу": "Важно, что огромное внимание Александр Лукашенко уделяет межрегиональному сотрудничеству. Детально ваш Президент остановился на взаимодействии с провинцией Ганьсу, которую я представляю. Еще один запоминающийся момент - само живое общение. Откровенный разговор о результатах двустороннего сотрудничества в различных сферах. Восхищает, какими быстрыми темпами идет развитие и продвижение индустриального парка "Великий камень". Еще мы посетили ваше знаменитое сельхозпредприятие "Озерицкий-Агро". Директор рассказала обо всех нюансах: стандартах, которые применяются в производстве. Используется белорусское сырье самого высокого качества".

Юань Баого, корреспондент Шаньдунской телерадиокомпании: "Это мой первый визит в Беларусь - и сразу мероприятие на таком высоком уровне. Ваш Президент очень хорошо знает Китай, осведомлен обо всех достижениях нашей страны. Интерес к Китаю у Беларуси возник еще в 90-ых. И на протяжении уже стольких лет Глава государства уделяет столь пристальное внимание этому сотрудничеству. Для нашей страны белорусский Президент воспринимается как очень хороший друг. И мы должны дорожить и преумножать эту крепкую дружбу. Ведь такие добрые и хорошие отношения очень важны между странами".

Жэнь Ци, корреспондент газеты "Чайна Дэйли": "Когда я посещал индустриальный парк "Великий камень", увидел одно из зданий, над которым развивались флаги наших стран. Эта картина произвела огромное впечатление. Я спросил у некоторых сотрудников, как им живется здесь. Некоторые из них знают русский язык, некоторые нет. Они сказали, что их жизнь здесь прекрасна. Я сделал вывод, что перспективы белорусско-китайского сотрудничества весьма обширны. Ведь у нас уже есть такая база и нет никаких преград".