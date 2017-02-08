Эффективность деятельности госпредприятий - предмет большой дискуссии во Дворце Независимости.

9 Февраля 2017 12:02

Громкие обсуждения вокруг проекта указа, который инициирует правительство. По сути, речь о новом менеджменте на предприятияхт - так называемом институте доверительного управления. Цель нововведения - благодаря новой стратегии вывести на стабильную работу нерентабельные убыточные предприятия. По конкурсу сроком на 5 лет они передаются в доверительное управление. Контроль по-прежнему за государством. В случае надлежащего выполнения условий договора временный управляющий вправе стать собственником. Указ предусматривает освобождение от земельного налога и арендной платы за участки и от налога на недвижимость. Неизменное требование Главы государства - доскональный просчет и целесообразность всех предлагаемых новшеств.

Предлагаемый проект указа может коснуться более 2 000 госорганизаций, в их числе свыше 350 сельскохозяйственных. Подробности совещания в наших следующих выпусках.