Дворец Независимости снова стал площадкой для обсуждения острых экономических вопросов

10 Февраля 2017 21:01

Обсуждения сконцентрировались вокруг определения новых точек роста - т.е. конкретных действий, причем, нестандартных, которые могут придать дополнительный импульс развитию белорусской экономики. Дискуссия продолжалась 4 часа. Ключевое требование Главы государства в том, что предпринимаемые шаги не должны создавать предпосылки для дестабилизации ситуации. Приоритет - сбалансированному развитию без валютных потрясений, платежных кризисов и других негативных явлений. Свою позицию и видение ситуации озвучили специалисты с большим опытом работы: экс-министры, главы Нацбанка. И, тем не менее, эта встреча не подменяет большое совещание с участием полного состава действующего Кабинета Министров, где подведут итоги прошлого года и определят, что станет приоритетом на 2017-й и перспективой до 2020-го.

С подробностями - Наталья Бреус. С экономической стратегией в Беларуси определились. Принята программа на пятилетний период. Но поиск точек роста для экономики - это работа в режиме нон-стоп.

Этому посвящен отдельный разговор у Президента. Вопросы экономики - наша безопасность. Журналисты первым делом заметили, что состав участников встречи - показательный. Здесь и те, кто сегодня занимает ключевые посты в экономическом блоке правительства, Нацбанка и Администрации Президента. И те, кто до этого долгое время участвовал в принятии важных для страны решений. Но сегодня продолжают свою работу на других должностях и небезразличны к тому, что происходит в Беларуси. Такое обсуждение можно было провести кулуарно, но власть открыта для диалога.

Был подготовлен пакет предложений. Не как альтернатива действиям правительства, а как возможные дополнительные решения. Но это поспешили сразу окрестить "противостоянием между либералами и консерваторами". Нынешняя дискуссия - не из этой серии. Для поисков драйверов роста - все средства хороши! Глава государства готов слушать разные точки зрения.

Правда, чуть ли не раньше дискуссии во Дворце Независимости в Интернете появились статьи на основе не достоверной, а инсайдерской информации. В погоне за сенсациями и разоблачениями – громкие заголовки про "печатный станок" и "старые рельсы". Что совсем далеко от реальности. А на деле зачастую оказывается все с точностью наоборот. Это понятно и из ключевого меседжа Президента.

Последние два года были непростыми для Беларуси. Экономический рост тормозился. Внешние рынки лихорадило. Но правительство радует, что удалось не допустить роста цен - замедление инфляции прогнозируется и в 2017. Курс рубля стабилен – колебания уже не вызывают паники у людей. Выправляются дела в промышленности и сельском хозяйстве – отрасли начали расти. Осталось подтянуть деревообработку и нефтехимический комплекс. Сокращается число убыточных предприятий.

Т.е. в 2017 смотрит правительство со "сдержанным оптимизмом". Конечно, многое зависит от внешних факторов, насколько они будут комфортные или стрессовые. Белорусское правительство рассчитывает на минимальный, но рост ВВП - процента полтора. Регулятор готов снижать процентные ставки, но не так быстро, как хочется реальному сектору.

Тандем правительства и Нацбанка придерживается тактики здравого смысла и действует осторожно – никаких резких действий. Регулятор чутко контролирует денежную массу, потихоньку снижает процентные ставки по кредитам. Ведь дорогие деньги не способствуют развитию предприятий.

Экономический штаб нацеливает предприятия на повышение производительности и рассчитывает на эффект от модернизации. Жесткая экономия, снижение издержек и себестоимости – теперь это прописные истины для реального сектора. Вертеться-продавать, ведь география поставок сужается. Главное – экспорт. Такая тактика – аксиома для мирового производителя древесных плит, который сегодня работает в Могилеве. Вот такой современный конвейер не останавливается ни на минуту.

По программе 2020. Прогноз правительства: вполне приличный рост ВВП – не меньше 12 %. Снижение инфляции к 2020 году должна колебаться в районе 5 %. Расчет на устойчивое положительное сальдо. Ну и предусматривается не резкий, но постепенный рост зарплат.

Это предварительный анализ состояния дел в экономике. Предстоит еще масштабный разбор полета в правительстве. Совмин отчитается об итогах 2016, о том, что будет приоритетным в нынешнем году.

В последнее время установился такой тренд: все важные для страны вопросы, в том числе экономические, обсуждаются открыто. Чтобы были слышны разные голоса, к дискуссии активно подключаются эксперты, как это было во время прошедшего Большого разговора с Президентом. Впрочем, о многополярности мнений свидетельствует и нынешнее совещание у Главы государства.

Не наделать ошибок – именно этим руководствуется экономический штаб. Ведь за каждым решением, как бы пафосно ни звучало, – наша с вами жизнь и будущее страны. Задача не самая простая, ведь приходится искать баланс в экономике между "хочется" и "возможно". Выверенность действий, нестандартные решения, инициатива - все это поможет найти ту самую золотую середину.