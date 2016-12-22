Движение по МКАД-2 открыто

23 Декабря 2016 07:01

В торжественной церемонии запуска второй кольцевой накануне принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

МКАД-2 - это современная четырехполосная магистраль, ее общая протяженность вокруг Минска более полутора сотен километров. Главе государства доложили о выполнении его поручений по строительству МКАД-2, а также перспективах развития транспортной инфраструктуры Беларуси. Президент подчеркнул, что кроме строительства крупных магистралей, особое внимание нужно уделять и местным дорогам. В скором времени будет подготовлен план по их обновлению. Также Глава государства пообщался с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков.

Президент проехал по новому участку трассы на новом городском автобусе. Ознакомился с техническими характеристиками магистрали и с тем, как обустроена вторая кольцевая. Осуществление масштабного проекта позволило направить транзитные потоки в объезд Минска. Транспортная артерия станет и дополнительным стимулом для развития городов-спутников.