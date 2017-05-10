День Победы. Беларусь отмечает поистине великую дату

9 Мая 2017 20:30

День Победы. Сегодня страна отмечает поистине великую дату. Дату, возродившую мир и спасшую планету от коричневой чумы. 9 мая 1945-го вошло в анналы истории как день, подаривший современникам и потомкам понимание ценности жизни и мирного неба над головой. Позади остались кровь, боль, страдания, утраты. Впереди - жизнь, которую нужно было отстраивать заново. И вот с тех пор уже 72 года прошло. Сегодня мы - дети, внуки, правнуки - вспоминаем тех, кто отстоял нашу независимость. Мы говорим вам, наши дорогие ветераны, спасибо. Беларусь помнит. Традиционно сосредоточение официальных торжеств, символ несгибаемой воли патриотов Отечества и тех, кто стал жертвой агрессии и войны, - площадь Победы в Минске. В этот день Президент рядом с простыми гражданами и ветеранами. Возложение. Торжественная речь. Слова благодарности. Минута молчания и общение. Простое человеческое общение. Что может быть ценней? О героях того сложного военного времени и нынешних торжествах в центре Минска репортаж Натальи Бреус.

В десятках орденов – целая история военных подвигов Федора Поливникова. Каждое 9 Мая он с особым трепетом берет в руки парадный мундир. С первых дней войны тогда еще юный курсант Ленинградской медицинской академии науку спасения жизни применял уже на фронте — полевой госпиталь нередко разворачивал под шквальным огнем врага прямо на поле боя. Таких боевых дней было много, но в память ветерана врезался именно День Победы.

Сегодня бывший фронтовой врач принимает не только поздравления с годовщиной Великой Победы — незадолго до 9 Мая Федор Поливников перешагнул вековой рубеж. Его судьба - теперь часть истории уже мирной и спокойной страны.

Как и для Федора Иосифовича, ежегодно выходить в этот день на торжества в центр столицы стало для многих традицией. В Беларуси осталось чуть больше 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной. Возраст почтенный, конечно, здоровье уже не то. Но в этот день быть на площади Победы для них дело чести. Собирают всю силу и волю в кулак. Это выдержка и закалка осталась с того нелегкого военного времени.

9 Мая – особый день в календаре. Победные торжества всегда проходят у нас с размахом и на высоком уровне.

Историю каждой белорусской семьи затронула война. Память о страшной трагедии и Великой Победе не может угаснуть. В нашей стране ее трепетно хранят. То, что Беларусь помнит, можно было и видеть на улицах города: в этот день на центральном проспекте – море плакатов с дорогими сердцу людьми.

День Победы – настоящий семейный праздник! Глава государства 9 Мая всегда рядом с теми, кто подарил нам спокойную Беларусь. Александр Лукашенко прибыл на площадь Победы вместе с младшим сыном.

Для ветеранов установили специальные трибуны, чтобы в очередной раз они смогли увидеть праздник своими глазами. Погода в этот день не шепчет – синоптики обещали даже снег, но, вопреки прогнозам, над головой солнце. Такой фон больше подходит торжественному настрою участников церемонии. В полдень к Вечному огню на площади Победы легли десятки венков. И сотни цветов. Президент возлагает венок, поправляет ленточку.

Делегации подходили к монументу Победы одна за другой. У подножия появились венки от всех ветвей власти. От Совета министров, парламентского и дипломатического корпуса. Обязательно участвуют руководители госорганов, Мингор- и облисполкома. Среди тех, кто чтил память победителей, представители молодежных и общественных организаций. БРСМ, Федерация профсоюзов, "Белая Русь". Венок в память о невинно убиенных и от духовенства - глав Православной и Католической церквей. Память о Великой Победе консолидирует общество. В этой войне мы потеряли каждого третьего жителя. Александр Лукашенко, выступая на церемонии, напомнил, через что пришлось пройти белорусскому народу.

72 года отделяет нас от весны 1945-го. Память о подвигах белорусских героев не меркнет. Славные страницы в военную летопись вписали бойцы пограничных застав, бессмертный гарнизон Брестской крепости, защитники Могилева, подпольщики Минска и Орши, участники легендарной операции "Багратион" и других важных битв Великой Отечественной. Президент предложил почтить память героических людей минутой молчания.

Чтобы возродить разрушенную Беларусь из пепла, пришлось пройти тоже через настоящую битву. Люди самоотверженно боролись за будущее республики, строя заводы и фабрики. Все это заслуга поколения победителей, которые сегодня – пример для подражания всем белорусам.

Яркая и звонкая точка церемонии - марш роты почетного караула. Их слаженность завораживает – не оторвать глаз! Плечи расправили даже те, кто не имеет отношения к Вооруженным силам. Александр Лукашенко приветствовал пришедших зарубежных послов. С каждым дипломатом – крепкое рукопожатие, поздравления и несколько слов. Это "штыки" на политическом фронте. Переход на военную терминологию в этот день уместен. В таком контексте и обращение, например, к послу Франции, где буквально накануне завершились выборы.

По традиции Президент подошел к главным героям дня – к ветеранам. Просьба Президента – не упускать из вида молодежь. Если ветераны будут постоянно участвовать в воспитании и просвещении подростков, студентов - это пойдет только на пользу.

Церемония завершилась. Но гости, пришедшие на праздник, старались пообщаться с Главой белорусского государства. Было много иностранцев из Китая, Германии, Италии, России, Словакии.

Помня уроки войны, Беларусь ратует за мир и мирное разрешение любых конфликтов. Именно принцип добрососедства – в основе внешней политики страны. А если просто, то дорожим дружбой с другими нациями и государствами.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси: "Ситуация сегодня совсем не такая спокойная, как нам хотелось бы. И мы — дипломаты, которые работают в вашей стране, отмечаем те усилия, которые прикладывает Беларусь для сохранения спокойствия, стабильности и мира в своем регионе и даже в целом на планете".

Как никакая другая страна, Беларусь знает, что такое война и чего стоит мир. Прошло 7 десятилетий, но спокойнее на планете не стало. Военные эксперты говорят о новой гонке вооружений. Не все смогли извлечь уроки из трагических страниц мировой истории. Способны и готовы реагировать на любые угрозы – емко и точно скажет Президент, отвечая на вопросы прессы.

Эта церемония у монумента стала ярким началом победного дня для всей Беларуси. Именно атмосфера праздника и единства чувствовалась на площади Победы.

Этот день всегда наполнен воспоминаниями. 9 Мая семейные истории о подвигах советских солдат звучат по-особенному. Конечно, важно помнить самим и рассказать своим детям, почему это такой значимый праздник для целых поколений. После торжественной части люди не спешили расходиться. Старались сделать фото на площади Победы – тоже на память. Торжества по случаю Дня Победы – это возможность проникнуться праздником со слезами на глазах.