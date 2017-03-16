Cостоялась встреча Александра Лукашенко с губернатором Ставропольского края

16 Марта 2017 19:01

Еще один пункт в рабочем графике Президента - встреча с губернатором Ставропольского края. По мнению Александра Лукашенко, Беларусь и российский регион имеют мощный потенциал для наращивания товарооборота и запуска новых проектов.

Ставропольский край - один из наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. В последнее время наметилась положительная динамика роста товарооборота - сейчас он составляет 140 миллионов долларов, однако это не есть возможный предел. Существенное увеличение цифр обещают проекты в сфере промышленной кооперации, поставок сельскохозяйственной и пассажирской техники. На улицах Ставрополья можно встретить автобусы бренда МАЗ. Учитывая гористую местность Предкавказья, наши специалисты доработают и гибридную новинку - электробус. Кроме того, Беларусь предлагает услуги по проектированию и строительству на Ставрополье различных объектов под ключ.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России:

"По статистике, 60 % всех используемых в Ставрополье тракторов - белорусского производства. Более 11 тысяч штук сегодня на территории Ставропольского края. Потребность в ежегодном обновлении мы оцениваем примерно в 1,5 тысячи".

В Ставрополье хотели бы вернуться к организации сборочного производства белорусской техники и ее сервисного обслуживания. Эти вопросы предварительно уже прорабатывались, и руководство края готово развивать взаимодействие в этом направлении.

Сегодня же в белорусском правительстве завизировали документ о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве.