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Президент
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3 Февраля 2017 19:03

Большой разговор с Президентом смотрите 4 февраля в 18:00 на белорусских телеканалах

Агентство теленовостей готовит телеверсию сегодняшней встречи. Большой разговор с Президентом смотрите завтра в 18:00 на белорусских телеканалах. Также все подробности открытого диалога сегодня в 21:00 в программе "Панорама".

  

Теги: Большой разговор с Президентом

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