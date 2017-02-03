Большой разговор с Президентом смотрите 4 февраля в 18:00 на белорусских телеканалах

3 Февраля 2017 19:03

Агентство теленовостей готовит телеверсию сегодняшней встречи. Большой разговор с Президентом смотрите завтра в 18:00 на белорусских телеканалах. Также все подробности открытого диалога сегодня в 21:00 в программе "Панорама".