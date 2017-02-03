Большой разговор с Президентом. Откровенная беседа без рамок, табу и закрытых тем

Президент
3 Февраля 2017 13:00
Большой разговор с Президентом. Откровенная беседа без рамок, табу и закрытых темБольшой разговор с Президентом. Откровенная беседа без каких бы то ни было рамок, нет вопросов под табу и закрытых тем - все это личная инициатива Главы государства.
Встреча продолжается уже три часа. Смотрите прямую трансляцию на "Беларусь 1", спутниковом "Беларусь 24" и Первом национальном канале Белорусского радио.
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