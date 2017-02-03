Большой разговор с Президентом. Отклик на увиденное, сказанное и услышанное

4 Февраля 2017 21:01

Итак, Большой разговор с Президентом состоялся. Только что все национальные каналы страны завершили показ 3-часовой телевизионной версии встречи Главы белорусского государства с представителями массмедиа и экспертным сообществом. Само же общение накануне длилось без малого 7 с половиной часов, став самым продолжительным за всю историю подобных встреч. Формат проведения был тоже необычен - дискуссия. Принять участие в ней мог абсолютно каждый. В зале присутствовало около полусотни журналистов отечественных и зарубежных СМИ, пригласили к разговору с прессой и экспертное сообщество. Плюс - представители общественности.

Звучали вопросы от самых обычных граждан. Все с одной лишь целью - чтобы Президент услышал как можно больше мнений, позиций, проблем. И они были озвучены: от вопросов роста зарплат и пенсий, введения Россией пограничной зоны на рубежах с Беларусью до проблематики смертной казни и строительства БелАЭС. Для такого общественного диспута Глава государства максимально открыт. И готов слышать, воспринимать запросы общества. За прямым эфиром следили миллионы по всему миру. Какой отклик нашло все увиденное, сказанное и услышанное, знает наш корреспондент Андрей Лаптенок.

Многие темы Большого разговора с Президентом можно было предугадать. Например, как можно было обойтись без оценки внутриэкономической ситуации, перспектив белорусского экспорта или отношений с партнерами по Евразийскому экономическому союзу? И предсказуемо экономический блок получился объемным. Десятки острых вопросов и предельно откровенный разговор.

Впрочем, за рекордные почти 7 с половиной часов общения (и без экономики) десятки тем и даже те, что часто не попадают в официальные отчеты. Первая реакция непосредственных участников разговора.

Алеся Лучанинова, шеф-редактор международного информационного агентства и радио "Sputnik Беларусь": "Президент, как и всегда, был предельно откровенен, и от него всегда, когда сидишь с ним в зале, исходит такое позитивное, хорошее настроение, и он был настроен на беседу, что очень нам понравилось".

Экономика, политика, социальная сфера — часть повседневной жизни людей. Неудивительно, что было замечено, как все общение Президент строил вокруг простого человека.

Обратная связь получилась образцовой. Критикам белорусский лидер еще раз доказал, что умеет их слушать, обращаясь к ним за мнением, зная, что они будут оппонировать.

Степан Смоляк, доцент кафедры философии и политологии Витебской государственной академии ветеринарной медицины: "Мне очень понравилось, и я еще раз убедился, что наше руководство действует по принципу "всегда советоваться с народом".

Александр Дединкин, директор Витебского филиала МИТСО, первый секретарь Витебского областного комитета КПБ: "Вот этот спор с Ярославом Романчуком, я думаю, всех еще раз убедил, что мы будем жить по законам рынка, но сделаем все возможное для человека".

Честность — определяющий фактор Большого разговора. В очередной раз, признавшись и от себя лично, и от имени всей страны в добром отношении к восточному соседу, посчитал себя не вправе замалчивать перед большой аудиторией наличие проблем и кризиса в отношениях Минска и Москвы. И был услышан.

Впрочем, реакция внутри российского общества получилась далеко не однородная. К слову, для российских экспертов наиболее мощным ходом в многочасовом марафоне стала как раз оценка белорусского Президента нефтегазовых споров и их зависимости от суверенитета.

Фактически, по мнению экспертов, Глава государства за скобками сказал, что отчасти нынешняя экономическая ситуация внутри страны - это плата за естественное желание Беларуси сохранить самостоятельность и суверенитет.

В многочасовой беседе с журналистами и представителями белорусского истеблишмента Лукашенко дал четкий импульс не только своему народу, но и главному союзнику. Пусть где-то эмоционально, но ясно и предельно конкретно. С чем-то в Москве не согласились, но перед близкой встречей президентов (если она состоится) подтвердили курс на построение Союзного государства.

"Москва считает приоритетным продолжение интеграционных процессов с Белоруссией и с вниманием относится к развитию Союзного государства", - говорится в комментарии пресс-службы Кремля.

Интернет-аудитория не осталась в стороне, белорусско-российские отношения также обсуждались. Впрочем, в основном ремарки пользователей касались внутрибелорусских тем. Вопросов чрезмерных льгот, социального иждивенчества, безвизового въезда иностранцев в Беларусь.

За разговором Президента следили и пользователи сервиса микроблогов "Твиттер". Еще в день мероприятия определились главные хэштеги, которыми сопровождались упоминания об этом событии. Самым популярным оказался хэштег #agl3 . Количество его упоминаний приблизилось к двум тысячам, а охват аудитории превысил 14 миллионов. На втором месте закрепился хэштег #Лукашенко с общим количеством "твиттов" свыше 800 и охватом более четырех с половиной миллионов.

Откровением в хорошем смысле для многих стало то, что в формате встречи некоторым, задавшим вопрос, удавалось получить ответ с готовым решением. Вопрос Николая Радомана о нежелательном акционировании успешных хозяйств был снят прямо во время разговора.

Главный итог — ни один заданный вопрос не остался без ответа.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Самая большая ценность, которой может обладать власть, - это доверие. Открытый разговор с гражданами, нет таких вопросов, которые остаются без внимания, и вот это рождает настоящее доверие, настоящую солидарность в решении больших задач".

Злободневные темы и последние тенденции. Вопросы о том, что нас окружает. Социальные проблемы и сфера ЖКХ. Жалобы на действия или бездействие чиновников. Национальная идея и геополитика. Публичная полемика с оппонентами власти. Человеческая логика и жизненная философия. Как и что было сказано? Еще будем осмысливать. Всем обществом. Важен каждый нюанс. Ведь напряженность возникает там, где есть непонимание процессов управления. Большой разговор с Президентом - попытка разобраться вместе. Понять мотивы. По-другому посмотреть на положение дел в стране и свое место в обществе.