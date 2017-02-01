Большой разговор с Президентом. Каждый может задать свой вопрос

1 Февраля 2017 15:01

Президент Беларуси 3 февраля проведет встречу с представителями общественности и СМИ. Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом". В нем примут участие около четырех десятков журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. На встречу приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Они также примут участие в диалоге по наиболее актуальным темам.

Свой вопрос Президенту задать может каждый через онлайн-сервис на сайте belta.by и в аккаунтах информагентства "БелТА" в соцсетях. Как ожидается, Александр Лукашенко ответит на самые интересные и актуальные вопросы.

Прямая трансляция встречи Главы государства с представителями общественности и средств массовой информации начнется в 10 часов 3 февраля. Она будет вестись по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому Национальному каналу Белорусского радио. Телеверсия встречи будет показана в вечернем эфире белорусских телеканалов.