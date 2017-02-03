Большой разговор с Президентом длился более семи часов

3 Февраля 2017 21:01

Большой разговор с Президентом провели белорусы. Именно так. Начали как раз с вопросов людей, которые наши коллеги собирали по всей стране. И говорили, спорили, вносили свои предложения 7 часов 20 минут. Поставили рекорд.

Бывает, слова - просто слова. И все же как их не хватает порой. Как важно найти нужные и спросить напрямую.

Про зарплаты. Поднимут? Особенно врачам и учителям? И тут же о шестом дне в школе. Александр Лукашенко уже как отец отвечает: "Да, была такая инициатива. Но детей перегружать нельзя".

О проверках - это уже от бизнеса.

Про шансы принять чемпионат мира по хоккею через 4 года вместе с латышами. И рассказать в ответ, как две недели в 2014-м мы жили в чуть другой стране. Родной Беларуси, но... веселой, беззаботной, немного открытой, со множеством языков на нашем проспекте Независимости, Октябрьской площади. И хотим еще. Пусть приезжают в гости! Открыли же границы. И тут же... минорная нота. В России заговорили о каких-то угрозах. Как так? Уж наши-то пограничники годами стоят на страже общей границы. Ничего же не изменилось. Зачем эти упреки?

Или тема, которая всегда возникает под Новый год. Мы, журналисты, уже привыкли даже к этому информационному поводу. До праздничных концертов и оливье обязательно цены на энергоносители. Президент настолько откровенно рассказал о закулисье переговоров с руководством России, что, пожалуй, мы впервые слышали такие факты. И понимали ситуацию от и до.

Но все же газ и нефть уходят. Беларусь независимая строит АЭС. Сколько разных разговоров вокруг! Все проясним: и как идет строительство, и кому нужны дешевые киловатты, и кому не нужна наша независимая позиция.

Важен диалог. Усадить бы за стол участников конфликта в Украине, чтобы поговорили и спросили друг друга - для чего? И стоит ли сотнями, тысячами жизней платить за чьи-то амбиции? И ведь усадили. Здесь, в Минске. Правда, до мира у соседей еще нужно договориться.

Очень много тем. Оттого, наверное, пролетели незаметно эти почти семь с половиной часов. Для 50-ти журналистов, сотни экспертов в зале и для миллионов тех, кто следил за прямым эфиром.

Самое главное покажем завтра в телеверсии Большого разговора с Президентом. А штрихи, впечатления, атмосфера - прямо сейчас в репортаже Натальи Бреус.

Надо сказать, что формат для общения с журналистами был выбран новый, не совсем привычный. К большому разговору с прессой подключили экспертное сообщество - такая золотая сотня белорусских умов. Плюс представители общественности. Звучали вопросы от самых обычных граждан. Было заметно, что сделано все, чтобы Президент услышал как можно больше мнений, позиций, проблем. Для такого общественного диспута Глава государства максимально открыт. И готов слышать, воспринимать запросы общества.

Местом встречи и масштабного общественного обсуждения стало здание, которое в народе по-простому называют "ромашкой". Еще до начала журналисты гадали, сколько времени займет этот открытый диалог, ведь вопросов у репортеров масса. Да и хочется на все сто использовать такую встречу и возможность общения с лидером страны. Задать самый небанальный, самый актуальный или самый наболевший вопрос.

К прямому диалогу призывает Президент. Такой формат - инициатива Александра Лукашенко. С самого начала Глава государства дал понять: закрытых тем нет.

Государственные и негосударственные СМИ, представители популярных интернет-порталов, авторитетные зарубежные массмедиа. Политологи, экономисты, члены партий и общественных объединений. Вот такое представительное собрание! Но стартует разговор с вопросов простых людей. Среди них, казалось бы, и очень неудобные для Главы государства.

Льготы, жилье, цены, работа... Суть вопросов, которые волнуют людей, лежит, конечно, в плоскости экономики. Ушедший год был непростым для страны. В 2017-й смотрят с оптимизмом. Вполне логично, что один из самых частых вопросов - рост зарплат и пенсий.

Бурное обсуждение вызвал так называемый декрет о тунеядцах. Чаще всего критикуется теми, кто не хочет участвовать в финансировании госрасходов. Но хватает и случаев, когда действительно люди попадают в трудное положение. Потому документ совсем недавно подкорректировали. Государство готово учитывать индивидуальные моменты, но социальное иждивенчество в Беларуси считается делом несправедливым.

Сокращение госрасходов и оптимизация. Как найти здесь золотую середину? Зачастую и недостаток либерализации ставят власти в укор. Баланс между государственным и частным и всегда ли приватизация - благо? Спорят даже эксперты! Президент смотрит глубже. Ведь за любой формой собственности прежде всего люди.

Это было ожидаемо, что журналисты зададут блок вопросов, которые прояснят положение дел в белорусско-российских отношениях. Что происходит между Минском и Москвой? В последнее время накопился ряд нерешенных проблем. Одни только углеводородные переговоры чего стоят!

Александр Лукашенко откровенно рассказал такие подробности белорусско-российских переговоров, которые раньше и не звучали. Все они - в завтрашней телеверсии Большого разговора. Ну а если глобально, то Беларусь не стоит перед геополитическим выбором - на Запад или на Восток. Здесь все просто - на первом плане национальные интересы и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

Риторика Президента местами жесткая. Но все честно. Вымыслом назвал Глава государства слухи о том, что Беларусь надумала пойти вразрез принципам интеграции. И напомнил, что нынешний Евразийский союз начинался еще с Таможенного. Именно в интеграции видели перспективу!

Введение Россией пограничной зоны на рубежах с Беларусью. Это расценивается больше как политический выпад, нежели вынужденная мера в ответ на пятидневный безвизовый въезд в нашу страну.

Много говорили о внешней политике. Мировой расклад сегодня уже совсем другой - влияют и прошедшие выборы в Америке, противостояние России и НАТО. Это часть мирового фона, на котором живет Беларусь. И в таких условиях принцип пресловутой многовекторности очень выручает!

Роль глобального агрегатора вопросов от белорусов на себя взяло информационное агентство "БелТА".

Сотни вопросов поступали на сайт и день, и ночь. Под эту встречу создали специальный онлайн-сервис, который аккумулировал все поступающие обращения вплоть до самого начала работы дискуссионной площадки. В топе - проблематика ЖКХ и бизнеса, коррупционных проявлений. На все вопросы ответить нереально, но Президент обязательно касался тем, которые поднимали люди. Почти философский вопрос прозвучал от коллеги Андрея Кривошеева. Президент просто и понятно отвечал на сложные вопросы и разряжал атмосферу шутками.

Такая общественная площадка стала хорошей платформой для обмена мнениями в режиме нон-стоп. Александр Лукашенко часто обращался к конкретному эксперту или журналисту. И было заметно: желающих высказаться и поучаствовать в свободном диалоге - масса. Не вся техника выдерживала такой темп беседы.

На встрече журналисты - на редакционном задании. Некоторые из присутствующих входят в так называемый президентский пул. Это те, кто уже давно работает, освещая события с участием Главы государства. Вопрос от них: Президент считает себя человеком 20 или 21века?

О проблемах науки и образования, поддержке спорта, частной собственности на землю, громких уголовных делах, возможности моратория на смертную казнь, попытках политизировать строительство АЭС. Это только некоторые темы глобального диспута. Звучало даже искренне о том, как лично Президент поддерживает отечественных производителей.

Встречу нельзя было назвать сообществом единомышленников - присутствовали люди разных взглядов. Приверженцы госполитики, и те, кто оппонирует власти. Но конструктивная позиция всегда принимается во внимание и вызывает уважение. Это почувствовали и участники встречи.

Главное - сказано. Но такой всеобщий разговор - это не просто информационный повод для журналистов. А возможность услышать и понять, почему руководство страны действует именно так, а не иначе. Что стоит за важными для Беларуси решениями? А где-то и шанс пролить свет на тактику, стратегию действий в экономике, внешней политике, социальной сфере.