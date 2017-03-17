17 Марта 2017 19:01
Большое совещание по вопросу оптимизации численности работников госорганов
Сегодня во Дворце Независимости состоялось большое совещание по вопросу оптимизации численности работников госорганов. Обсуждения сконцентрированы вокруг одноименного проекта указа.
По мнению Главы государства, чтобы достичь результатов в совершенствовании управленческой системы, нужно больше говорить не о числе, а об умении. При оптимизации в госаппарате необходимо отказаться от всего лишнего, что порождает бюрократию и мешает динамичному развитию страны. При этом Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает лишь банальное сокращение кадров. И это не самоцель. Речь идет об оптимизации функций, т.е., повышении качества работы госаппарата в целом.
Правительство и Администрация Президента представили на рассмотрение Главы государства ряд предложений. Главная цель - избавить госорганы от дублирующих и несвойственных функций, дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях. Президент отметил, что ко всем вопросам нужно подходить взвешенно, выработать оптимальные решения. Важно не ошибиться и не обидеть людей. Высококлассные специалисты, работающие в министерствах и ведомствах, должны быть полезны стране, поскольку государство вложило в них значительный ресурс. В течение года указ доработают. Его основные контуры Глава государства сегодня одобрил.