17 Марта 2017 19:01

Сегодня во Дворце Независимости состоялось большое совещание по вопросу оптимизации численности работников госорганов. Обсуждения сконцентрированы вокруг одноименного проекта указа.

По мнению Главы государства, чтобы достичь результатов в совершенствовании управленческой системы, нужно больше говорить не о числе, а об умении. При оптимизации в госаппарате необходимо отказаться от всего лишнего, что порождает бюрократию и мешает динамичному развитию страны. При этом Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает лишь банальное сокращение кадров. И это не самоцель. Речь идет об оптимизации функций, т.е., повышении качества работы госаппарата в целом.

Правительство и Администрация Президента представили на рассмотрение Главы государства ряд предложений. Главная цель - избавить госорганы от дублирующих и несвойственных функций, дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений. Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях. Президент отметил, что ко всем вопросам нужно подходить взвешенно, выработать оптимальные решения. Важно не ошибиться и не обидеть людей. Высококлассные специалисты, работающие в министерствах и ведомствах, должны быть полезны стране, поскольку государство вложило в них значительный ресурс. В течение года указ доработают. Его основные контуры Глава государства сегодня одобрил.