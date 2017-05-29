Большое олимпийское собрание в Минске

30 Мая 2017 19:01

Разбор проблем спорта от и до на олимпийском собрании.

Сегодня в столице в НОКе собралась элита белорусского спорта. Атлеты, тренеры, руководители федераций, спортивные функционеры - всего около 200 человек. В таком составе не общались почти 5 лет. Обстоятельный разговор назрел. Хотя встречу долго откладывали - требовалось время, чтобы рассмотреть на всех уровнях итоги прошедшего олимпийского цикла.

Президент резко высказался в адрес национальной сборной и ее результатах на Играх в Рио. В центре внимания были перспективы на предстоящей зимней Олимпиаде в Южной Корее, подготовка к летним Играм в Токио. На заседании утверждены изменения в составе исполкома. Александр Лукашенко переизбран на пост Президента Национального олимпийского комитета. Обращаясь к собравшимся, Глава государства заметил, что нужно кардинально менять ситуацию в спорте и добиваться успеха. Для спортсменов в стране делается всё необходимое, но должной отдачи нет. Что важно - в Беларуси удалось сохранить госсистему поддержки спорта. Несмотря на трудности, вкладывали в строительство и обновление объектов в Минске и регионах.

Предстоящие спортивные события - это в первую очередь Европейские игры, а также хоккейный чемпионат - должны пройти на высоком уровне. Благодаря спортивным успехам страна завоевывает имидж и славу на международной арене. Когда на весь мир звучат имена чемпионов, таких как Дарья Домрачева, Иван Тихон, сердца болельщиков переполняет гордость. Победы воодушевляют людей. Именно кадровый дефицит назван одной из серьезных проблем в белорусском спорте сегодня. С каждым видом разбираются предметно. Где-то поменяли тренеров, обновили команды, руководство федераций. Больше внимания нужно уделять медальным видам спорта, усилить роль регионов в подготовке атлетов.