Более 300 учащихся со всей Беларуси общались сегодня с Президентом

26 Мая 2017 19:02

Сегодня в центре внимания Главы государства были вопросы обновления белорусской школы. Программы, учебники, график занятий - обо всем этом вел разговор Президент во время посещения на финише учебного года одной из минских школ.

Как рассказал профильный министр Игорь Карпенко, уже с 1 сентября все учебные программы будут обновлены. Изменятся и учебники. Сначала скорректируют те пособия, которые нуждаются в этом больше всего. Александру Лукашенко продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию оживающих картинок. С помощью приложения в смартфоне учебник по всемирной истории для семиклассников становится интерактивным. Можно посмотреть дополнительный видеоматериал. Президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе самая разная информация для учеников, родителей и педагогов. Был затронут и вопрос оптимального времени начала занятий в школах. Главное, как считает белорусский лидер, здоровье детей.

На базе 61-й минской школы учащиеся из различных регионов Беларуси, а приглашено было более 300 ребят, организовали выставку проектов и достижений. На встречу пригласили ребят, которые обладают лидерскими качествами и активны в общественной жизни. Среди них участники форума молодежного парламентаризма. Учащиеся рассказали Главе государства о том, какие творческие идеи они воплощают в жизнь. Так, минский девятиклассник собрал 3Д-принтер - мечтает поставить их производство на поток. На встрече, которую назвали "Молодежь. Взгляд в будущее", Главу государства засыпали вопросами. Разговор получился душевным, откровенным, темы затрагивались самые разные. Например, о качествах настоящего лидера.

График Главы государства очень насыщенный, так свободно и открыто пообщаться с молодыми людьми удается не всегда. С теми, кто нестандартно и прогрессивно мыслит. С теми, от кого зависит наше будущее. Искренность вопросов, неподдельный энтузиазм и неравнодушие в глазах - все это чувствовалось в атмосфере разговора. Как отметил Президент, такая молодежь - находка для страны.