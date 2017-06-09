Безопасность и экономическое измерение - главные приоритеты Беларуси в работе ШОС

9 Июня 2017 15:00

Безопасность и экономическое измерение. Президент Александр Лукашенко обозначил главные приоритеты Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества.

Саммит лидеров объединения открылся сегодня в Астане. Это международная организация, которая существует уже более 15 лет. Население стран, входящих в его состав, - едва ли не половина жителей планеты. Суммарный объем ВВП - более 30 триллионов долларов. Особое внимание участники организации уделяют вопросам стабильности и безопасности, преодоления новых вызовов и угроз. Это уже второй саммит, в котором Беларусь участвует в статусе наблюдателя. Местом проведения крупного международного форума стал Дворец независимости в Астане.

Выступая на форуме, Александр Лукашенко отметил, что присоединение Беларуси в качестве наблюдателя к объединению было правильным выбором. Шанхайская организация сотрудничества превращается в одну из самых влиятельных международных структур. Глава государства подтвердил готовность нашей страны укрепить статус Беларуси как связующего звена между Европой и Азией.

Стран, которые поддерживают шанхайский дух равноправного, взаимовыгодного и мирного существования народов, становится больше. Новость этого дня: полноправными участниками организации стали два мощнейших государства - Индия и Пакистан. Важный акцент Александр Лукашенко сделал на экономическом измерении международной организации.

Масштабный саммит и присутствие такого количества мировых лидеров не только для обсуждения вопросов повестки форума. Это и возможность провести двусторонние переговоры. Общение лидеров и руководителей международных структур на полях саммита позволяет сверить часы по всем интересным для сторон вопросам. У Главы белорусского государства в Астане уже состоялся ряд встреч и переговоров, в том числе и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В кулуарах саммита Александр Лукашенко предметно пообщался с премьер-министром Индии. Нарендра Моди пригласил белорусского лидера осенью продолжить переговоры в Нью-Дели. Обстоятельная беседа состоялась и с премьер-министром Пакистана в преддверие его визита в Беларусь. Александр Лукашенко провел встречи с лидерами России, Китая, Афганистана и Таджикистана. Заинтересованность в визите Президента Беларуси и у Ирана.

Впереди лидеров ждет торжественное открытие ЭКСПО-2017. Международная выставка проходит под девизом "Энергия будущего". На экспозиции свои достижения представляют более ста государств. В том числе и наша страна. В Астане работает белорусский павильон.