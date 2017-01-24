25 Января 2017 07:07

Бездумного сокращения кадров при оптимизации МВД быть не должно. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем. Сэкономленные деньги останутся в распоряжении министерства, которое сможет направлять их как на вознаграждение сотрудников, так и на совершенствование материально-технической базы. Глава государства также анонсировал большой разговор с силовиками. Подобная масштабная встреча пройдет и с правительством.

Подойти вплотную к вопросам оптимизации органов внутренних дел позволяет и обстановка в стране. Подводя итоги прошлого года, глава МВД отметил, что криминогенная ситуация не ухудшилась. Количество преступлений снизилось, а их раскрываемость наоборот растет. Такая тенденция держится уже несколько лет. Сократилось число преступлений, которые совершаются в алкогольном опьянении. На спад пошла подростковая преступность. Снизилось и количество ДТП. Обсуждалась возможность создания в стране республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Если вопрос назрел, то, по мнению Президента, нужно определиться с ценой и алгоритмом создания системы видеофиксации.