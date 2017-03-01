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Президент
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1 Марта 2017 10:01

Белтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию встречи президентов Беларуси и Грузии

Белтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию из Дворца Независимости. С минуты на минуту здесь состоится встреча президентов Беларуси и Грузии.   

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