Белтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию встречи президентов Беларуси и Грузии

Президент
1 Марта 2017 10:01
Белтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию встречи президентов Беларуси и ГрузииБелтелерадиокомпания ведет прямую трансляцию из Дворца Независимости. С минуты на минуту здесь состоится встреча президентов Беларуси и Грузии.
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