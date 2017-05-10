Белорусы отметили День Победы

10 Мая 2017 07:00

Белорусы отметили великий праздник - День Победы. Отдать дань памяти и уважения тем, кто, не жалея жизни, сражался за Родину, на площади Победы собрались тысячи людей. Среди них и главные герои праздника - ветераны Великой Отечественной войны. В центре столицы прошла патриотическая акция "Беларусь помнит". По традиции в этот день вместе с белорусами и Глава государства. Александр Лукашенко прибыл на площадь вместе с сыном Николаем.

Белорусы помнят подвиг героев и не забудут, какой ценой нам досталась победа. Минута молчания - в память о тех, кто не вернулся, о каждом третьем погибшем, за сотни дней ратного подвига, борьбы за жизнь и за страну.

Выступая на церемонии, Глава государства подчеркнул, нельзя допустить, чтобы история Великой Победы была переписана. Белорусский народ никогда не перестанет преклоняться перед мужеством своих земляков, которые прошли через адский огонь войны. Помня эти уроки, наша страна и впредь будет проводить политику добрососедства и миролюбия.

Затем Глава государства тепло пообщался с ветеранами и представителями дипломатического корпуса. Героям Победы Александр Лукашенко пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и мира.