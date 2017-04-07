Белорусской науке необходимы важные решения, движение вперед и развитие

7 Апреля 2017 19:00

С такого требования Глава государства сегодня начал большое профильное совещание с участием правительства, ученых, ректоров и директоров крупных промышленных предприятий. Всего обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения в здании президиума Национальной академии наук собрались более 400 человек. Александр Лукашенко попросил ученых, которые будут выступать с докладами, быть максимально искренними и не утаивать проблемных моментов. Более того, четко сформулировать, насколько отвечает современным реалиям существующая система управления и функционирования науки.

Еще до начала большого разговора Президент ознакомился с выставкой научных и научно-технических достижений. 150 новейших экспонатов - это результаты исследований и разработок за последние два года. Здесь инновации во всех сферах: от оборонного потенциала страны до лекарств, космических исследований, электрокаров и сельхозразработок. Однако Александр Лукашенко отметил, что не хотел бы, чтоб эти достижения затмили те проблемы, которые сегодня существуют в науке.

Общение Главы государства с учеными длилось более пяти часов. Президент подчеркнул, что в науке накопилось немало проблем, которые предстоит решать. В частности, Александр Лукашенко обратил внимание на инертность и громоздкость структуры научной сферы, в том числе в НАН, а также на недостаточную роль Национальной академии в стратегическом планировании и управлении всей отраслью. Меры должны быть приняты и для повышения уровня наукоемкости ВВП. Есть вопросы с неравномерным распределением средств республиканского инновационного фонда. В числе названных Президентом проблем - отсутствие значимых, крупных государственных контрактов на закупку научно-технической и инновационной продукции. Поэтому должны быть выработаны конкретные предложения по развитию научной сферы от системы подготовки кадров и до внедрения ноу-хау в экономику.

Подробности большого разговора смотрите в "Панораме".