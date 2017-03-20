Белорусско-российское учение "Запад" станет демонстрацией постоянства в обеспечении безопасности двух стран

20 Марта 2017 15:02

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко. Замысел предстоящих маневров белорусский лидер обсудил с главами Совета безопасности и правительства, министром обороны и высокопоставленными военными. Учения "Запад-2017" намечены на сентябрь. Такие масштабные тренировки проходят раз в два года. Президент Беларуси поручил военным провести осенние маневры абсолютно "прозрачно" и максимально открыто для наблюдателей из других стран.

"Запад-2017" - завершающий этап общей подготовки Вооружённых Сил Беларуси и России в этом учебном году. Темой учения станет подготовка и применение группировок войск в интересах безопасности Союзного государства. Маневры позволят усовершенствовать совместимость штабов разных уровней и отработать большой комплекс практических задач. Планируется, что в совместной тренировке на белорусской территории от России примут участие около трех тысяч военнослужащих и почти три сотни единиц техники.

Президент официально утвердил замысел совместного стратегического учения "Запад-2017". Сегодня во Дворце Независимости также детально рассмотрели двустороннее военное сотрудничество с Россией. Кроме того, министр обороны доложил Главе государства о состоянии дел в белорусской армии.