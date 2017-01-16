14 Января 2017 21:03

Официальный визит Александра Лукашенко в Египет можно назвать историческим, поскольку он проходит в канун 25-й годовщины установления дипотношений между двумя странами.



Глава государства также встретится с премьер-министром Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами. Ожидается, что белорусский лидер примет участие в третьем Белорусско-Египетском деловом форуме. Подробнее - Илона Красутская.

Когда журналисты говорят о плотных графиках политиков, они нисколько не преувеличивают. Потому что у президентов, по сути, не бывает выходных. Официальный визит Александра Лукашенко в Египет начнется завтра. По белорусским меркам - день для отдыха, но только не по египетским. Ведь рабочая неделя в стране пирамид начинается именно в воскресенье.

Визит Главы белорусского государства двухдневный, официальный, а значит, и темы для переговоров сугубо деловые. Сначала, разумеется, состоится встреча на высшем уровне с лидером Египта Абдель-Фаттахом аль Сиси.

Лично главы государств познакомились в Нью-Йорке на полях саммита ООН полтора года назад. Тогда политики договорились разработать дорожную карту торгово-экономического сотрудничества. Также обсудили реализацию многосторонних проектов с участием Беларуси, Египта и третьих стран и условились обменяться визитами.

Египет Глава белорусского государства посетит во второй раз. В стране пирамид Александр Лукашенко уже бывал в июне 1998-го. Еще при правлении Хосни Мубарака. Уже тогда молодой Президент озвучивает позицию, которой придерживается и спустя 19 лет: арабский мир является одним из важнейших направлений внешней политики Беларуси.

Главам государств предстоит полномасштабный разговор. Поэтому выбраны несколько форматов: узкий и расширенный состав, когда к политикам присоединятся главы делегаций. Комплексно президенты рассмотрят вопросы двусторонней повестки, а также обменяются мнениями по мировым и региональным проблемам. Впрочем, будет время и для неформального общения. Все дело в том, что по восточной традиции здесь не принято сразу приступать к деловым переговорам. Это считается дурным тоном, даже если разговор очень важный.

После революционных событий, политического хаоса современный Египет стремится диверсифицировать внешнюю политику с большей опорой на своих, и, как заявляют сами египтяне, проверенных друзей. К такому числу они относят и Беларусь. Эта дружба 1 февраля отметит четвертьвековой юбилей, именно столько белорусско-египетской дипломатии. Сегодня арабское государство для нас не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.

Товарооборот между странами за последнее десятилетие вырос в 2,5 раза. В 2015 приблизился к двумстам сотням миллионов долларов. Цифры за прошлый год будут немного скромнее. Причина тому - сложная финансовая ситуация, в конце 2016-го Египет на треть девальвировал фунт, что не могло не отразиться на характере двусторонних отношений. Чтобы исправить ситуацию, страны постоянно обновляют дорожную карту сотрудничества. В первую очередь - ставка на углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий.

Египетский рынок - крупнейший для МТЗ на Африканском континенте. За всю историю поставок, которая началась еще в 1965-м, завод отправил туда более 40 тысяч тракторов. Почти три года назад МТЗ открыл в Египте свой торговый дом. Благодаря чему удалось выйти на рынки сопредельных стран - Судана и Эфиопии. В прошлом году в страну пирамид отправилось около 1,5 тысячи тракторов. Экспорт МТЗ вырос почти в 2,5 раза.

Одна из локаций бренда - сборочное производство на территории свободной экономической зоны в Александрии. Раньше здесь собирали всего 2 сотни тракторов в год. Символично - к встрече глав государств сегодня здесь открыли модернизированное производство. Теперь египетскую прописку ежегодно будут получать 2000 белорусских тракторов.

Старожилы африканского рынка - это и БелАЗы, Белшина, МАЗ. Сборочное производство продукции Минского автомобильного действует в Каире уже 10 лет. По принципу три в одном (шоу-рум, сервис, запчасти ) расширяется и дилерская сеть. Бизнес-планы сверстаны не только на этот год.

Но не машиностроением единым... В этом году Беларусь приступит к бурению глубоководных скважин в Египте. Стоимость проекта оценивается в десятки миллионов долларов. В условиях дефицита водных ресурсов страна заинтересована в полной переработке всех сточных вод. Наглядный факт: бутылка хорошей питьевой воды в Каире стоит доллар. Наша страна предлагает строительство сооружений для очистки воды под ключ.

Перспективно сотрудничество в области здравоохранения. Страны рассматривают возможность создания СП по выпуску лекарств, в том числе против гепатита С. Намерены укреплять сотрудничество и в сфере туризма. Не исключено, что прямое авиасообщение вскоре появится и с Шарм-аль-Шейхом.

А вот по линии межрегионального сотрудничества первыми значительного прогресса достигли Минская область и Южный Синай. После обмена визитами определили приоритетное направление сотрудничества - агропромышленный комплекс.

Постоянный рост населения и спроса на продовольствие вынуждает правительство стимулировать развитие сельского хозяйства. 90-миллионное население Египта проживает лишь на 6% его территории - остальная часть непригодна для выращивания сельхозпродукции. Собственными продуктами питания страна обеспечивает себя только на 40%, остальное импортируется.

В страну фараонов вслед за мужем Ирина Кацура переехала 20 лет назад. За это время стала своей в чужой стране: выучила арабский, воспитала 3 детей. Семейные обстоятельства… Поэтому домой в Беларусь получается выбраться крайне редко. Признается: сначала очень скучала по родным, и так не хватало белорусских продуктов. Сладости из Минска - зефир и конфеты - стали приятным сюрпризом от съемочной группы Агентства теленовостей.

О поставках белорусского продовольствия, в том числе, будут говорить во время третьего Белорусско-Египетского бизнес-форума. Интересы нашей страны представят два десятка топ-менеджеров. Форум в Каире откроют президенты Беларуси и Египта. Политики словно дали сигнал бизнесу: поддержку на уровне глав государств и поощрение взаимовыгодных инициатив они получат всегда.

График белорусского Президента очень динамичный, переговоры с лидером Египта начнутся сразу после того, как Борт номер 1 приземлится в Каире. Также запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта и другими официальными лицами этой страны.

По итогам планируется подписание двусторонних документов. Журналисты узнали - их более 10. Что ж, такая плотная программа говорит об очевидном: отношения с Беларусью здесь готовы вывести на новый качественный уровень.