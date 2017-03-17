Беларуси интересен опыт государственных преобразований в Казахстане

17 Марта 2017 21:02

Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным. О чем говорили политики, в чем суть конституционной реформы в Казахстане, и какой опыт Беларуси пригодится партнерам по евразийской интеграции во время модернизации экономики. Об этом и не только - в репортаже Ольги Макей.

В этом году у Минска и Астаны юбилей - 25 лет дипотношений. Возраст серьезный, за это время государства стали стратегическими партнерами и союзниками, четко определили для себя, по какому пути двигаться в будущем. Сегодня Беларусь и Казахстан

близки далеко и не только в торговле, две страны вместе и на интеграционных площадках. ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества. Сближают страны

70 международных документов, а Казахстан - в тройке экономических партнеров Беларуси среди стран СНГ.

И вот еще один факт, который тоже символизирует близость Минска и Астаны. Посольство Казахстана в белорусской столице расположено буквально в 700-х метрах от Дворца Независимости. Архитектура здания, разработанная в том числе и белорусами, олицетворяет казахстанскую культуру: здесь и традиционный восточный орнамент, и заметный купол небесного цвета. Сине-голубой символизирует мир и благополучие. Кстати, похожий купол венчает и дворец президента Казахстана в Астане.

Кстати, именно в астанинской Ак-Орде предыдущий раз виделись Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, в прошлом году на саммите СНГ.

Кроме того, политики часто встречаются на международных площадках и нередко созваниваются. Вот недавно, месяц назад, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев по телефону обсуждали накопившиеся вопросы в евразийской интеграции и двусторонних отношениях.

В цифрах - товарооборот между странами заметно снизился, а ведь в 2014-м это был почти миллиард долларов.

Сейчас государства стараются вернуть прежние показатели. Как и за счет чего, в том числе и об этом говорили сегодня.

Чтобы встретиться с Президентом и белорусскими коллегами-парламентариями, он проделал путь в три с половиной тысячи километров. Нурлан Нигматулин - председатель казахстанского мажилиса - это нижняя палата парламента.

Пост он занял в прошлом году, после выборов. До этого в разные годы был вице-министром транспорта и коммуникаций, акимом Карагандинской области, возглавлял администрацию Президента Казахстана.

Выборы в мажилис состоялись в марте 2016-го. В парламент прошли представители трех партий, самая многочисленная и ведущая - "Нур Отан". Она и выдвинула Нигматулина спикером мажилиса.

Буквально на днях Президент Казахстана утвердил поправки в Конституцию, повышающие роль парламента в стране. Основная суть - перераспределение полномочий между ветвями власти. Правительству и парламенту Нурсултан Назарбаев передает больше 30-ти своих полномочий. Документ расширяет функции мажилиса при формировании правительства и усиливает контрольные полномочия парламента за деятельностью Кабинета министров. Поэтому и в двусторонних отношениях особенно важно, чтобы тесный контакт был не только между лидерами, но и между парламентариями.

Буквально вслед за реформами политическими в Казахстане делают шаги по укреплению экономики. Недавнее послание народу Нурсултан Назарбаев посвятил третьей волне модернизации. Приоритет - ускоренное техническое обновление экономики и создание новых отраслей, в том числе и на базе высоких технологий. Беларуси есть что предложить: услуги, специалистов, опыт IT-индустрии.

Впрочем, белорусские производители в Казахстане уже давно нашли своего покупателя. В городах страны - десятки магазинов с надписями белорусский трикотаж, лен, двери, плитка. Мебельные фабрики продают на этом рынке больше 15-ти лет. Белорусские тракторы незаменимы в сельском хозяйстве. Под брендом "Беларус" в Казахстане - 8 из 10 машин. В агротехническом университете даже обучение проходят на нашей технике. Как управлять комбайном, починить трактор или пользоваться доильной установкой - все это студенты изучают на белорусских агрегатах. Минскую технику выбирают и астанинские коммунальщики. Например, как раз у здания мажилиса можно встретить МТЗ или Амкадор.

А вот как собирают технику на белорусских предприятиях, Нурлан Нигматулин увидел накануне. Делегация побывала на Минском автозаводе. Впрочем, два государства уже объединяют 8 совместных сборочных производств. Запущена и первая очередь проекта по созданию казахстанско-белорусского индустриального парка коммунальной и сельхозтехники.

Как и Беларуси, Казахстану не безразличны события, которые происходят в современном мире. В этом году Астана стала площадкой по урегулированию конфликта в Сирии. Такие встречи демонстрируют приверженность диалогу и мирным принципам, и, конечно, повышают и имидж государства.

Уже летом Казахстан ждет масштабное событие - международный форум ЭКСПО-2017. Он стартует 10 июня и продлится три месяца. Девиз - "Энергия будущего". Свои возможности предоставят более сотни стран, в их числе, конечно и Беларусь. Организаторы ожидают, что за время работы выставочную площадку посетят пять миллионов человек.

А вот Беларусь, тоже летом, ждет важное политическое событие - сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Депутаты из Казахстана, конечно, тоже приедут. Кстати, приглашение накануне Нурлан Нигматулин получил от Кристин Муттонен - так уж совпало, что спикер мажилиса и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ встретились случайно - жили в одном отеле. В своем насыщенном графике казахстанский парламентарий нашел время и для встречи с молодежью - в БГУ прочитал лекцию студентам. Ведь кому, как не им, в будущем строить отношения Минска и Астаны.

Кстати, в Беларуси учатся около 300 казахстанских студентов. И не только в Минске, но и в областных вузах. Не исключено, что в ближайшее время их количество возрастет.